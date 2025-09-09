Jeszcze dziś przed południem zapadnie decyzja o zwołaniu dodatkowego, wcześniejszego posiedzenia Senatu na 17 września. Jak ustalił dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, chodzi o wcześniejsze rozpatrzenie ustawy o świadczeniach 800+ dla obywateli Ukrainy.

Posiedzenie Senatu / Tomasz Gzell / PAP

Chodzi o uniknięcie sytuacji, w której ta ustawa, a może też inne uchwalane pilnie przez Sejm, nie weszłaby w życie na czas, czyli 1 października.

Planowe posiedzenie Senatu miało się odbyć tydzień później, co dałoby Karolowi Nawrockiemu tylko kilka dni na podjęcie decyzji ws. podpisania ustawy.

Przyspieszenie posiedzenia pozwoli Senatowi przekazać ustawę prezydentowi na kilkanaście dni przed terminem, kiedy ma ona wejść w życie.

Formalnie decyzja nie została jeszcze potwierdzona, ale kwestia dodatkowego zwołania posiedzenia nie budzi w Senacie sprzeciwu. Prezydium i Konwent Seniorów zdecydują o tym oficjalnie jeszcze dziś.

Weto prezydenta

Poprzedni rządowy projekt ustawy dotyczący pomocy obywatelom Ukrainy zawetował pod koniec sierpnia Karol Nawrocki. Prezydent argumentował m.in., że świadczenie 800 plus powinni dostawać tylko ci Ukraińcy, którzy pracują w Polsce.

Według danych ZUS w lipcu tego roku świadczenie 800 plus pobierało łącznie 276,6 tys. dzieci cudzoziemców, w tym 224,7 tys. Ukraińców.