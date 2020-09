Z półgodzinnym opóźnieniem obyła się kilkuminutowa konferencja prasowa, na której premier Mateusz Morawiecki potwierdził ustalenia RMF FM dot. zmian w rządzie. Jak podał, nowymi ministrami będą m.in. Grzegorz Puda i Przemysław Czarnek.

Jarosław Kaczyński / Radek Pietruszka / PAP

Premier Mateusz Morawiecki nie przedstawił na konferencji całego składu nowego rządu ani nowego podziału kompetencji pomiędzy ministerstwami. Potwierdził, że do rządu wróci Jarosław Gowin, który obejmie resort rozwoju, pracy i technologii. Wejdzie do niego także w randzie wicepremiera lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.







Jak poinformował Morawiecki, resortem edukacji i nauki pokieruje Przemysław Czarnek, a resortem rolnictwa i leśnictwa - Grzegorz Puda. Ministrem odpowiedzialnym w KPRM za kontakty z samorzadami ma być reprezentujący Porozumienie Michał Cieślak. Wciąż nie ustalono, kto będzie reprezentował w KPRM Solidarną Polskę.



Jestem przekonany, że zmiany w rządzie przyczynią się do szybszego wyjścia z kryzysu, szybszego i lepszego poradzenia sobie z kryzysem niż nasi partnerzy w Europie Południowej, nasi bezpośredni sąsiedzi czy w Europie Zachodniej. Bo to jest pewna miara, którą każdy będzie się posługiwał i nas w ten sposób rozliczał przez 12 lub 24 miesięcy - podkreślił Morawiecki. Zdaniem premiera, zmiany w rządzie mają się także przyczynić do "budowy państwa dobrobytu, to, co obiecaliśmy Polakom". To jest sedno naszego programu, jednocześnie opierające się o wartości polskie i europejskie - oświadczył.

- powiedział Morawiecki. Podziękował "wszystkim ministrom, którzy do tej pory pracowali w rządzie", "tym, którzy będą pracowali w nim dalej" i nowym członkom Rady Ministrów.- podkreślił premier.

Stabilność, która jest dziś bardzo widoczna, bo za nami już wszystkie ustalenie wewnętrzne, jest dobrym prognostykiem na stabilne, sprawne, skuteczne, sprawcze rządy Zjednoczonej Prawicy - ocenił szef rządu.

Już w trakcie konferencji pojawiły się komentarze, że jest ona chaotyczna i nienajlepiej przygotowana. "Jakby wpadli dowiedzieli się kwadrans wcześniej, że trzeba ją zrobić. No i forma przedstawienia gościa specjalnego... od niechcenia, gdzieś między jednym a drugim ministrem, zdawkowo. Dziwne" - zauważył na Twitterze dziennikarz RMF FM Bartłomiej Eider.





Odchudzanie rządu

Jak już wcześniej informowano, rekonstrukcja będzie się wiązała ze znaczącym zmniejszeniem liczby resortów.. W związku z tym niektóre ministerstwa zostaną połączone. Część ministrów straci stanowiska, pojawią się też nowe twarze.

Informację o ostatecznym zaakceptowaniu składu nowego rządu przez Zjednoczoną Prawicę przekazała wczoraj rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska. Dziś rzecznik Andrzeja Dudy Błażej Spychalski ogłosił, że po spotkaniu prezydenta i premiera zapadła decyzja o przeprowadzeniu rekonstrukcji w przyszłym tygodniu. Nie podano jednak dokładnej daty zaprzysiężenia nowych ministrów.