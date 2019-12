Nie będziemy zalecać łagodnego traktowania przedsiębiorców, którzy przeoczą przepisy o Bazie Danych o Odpadach - tak twierdzi Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, wbrew temu, co wcześniej mówiło Ministerstwo Klimatu. Każda firma wytwarzająca odpady inne niż komunalne lub sprzedająca produkty w opakowaniach musi do końca roku wpisać się do tej internetowej bazy. Jeśli nie, to grozi za to kara od 5 tysięcy złotych, do nawet miliona. Przedsiębiorcy narzekają, że mało kto o tym obowiązku wie.

