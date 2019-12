Od 5 tys. zł do miliona złotych, a nawet areszt - takie kary grożą za brak wpisu do Rejestru BDO - czyli Bazy Danych o Odpadach. Ruszyła lawina wniosków, bo przedsiębiorcy muszą to zrobić do końca roku. Polskie Stronnictwo Ludowe chce jednak o rok przesunąć wejście w życie przepisów o obowiązku dopisywania się przedsiębiorców rejestru. "Prawie w ogóle nie powiadomiono przedsiębiorców" - mówi RMF FM przedstawiciel wnioskodawców Marek Sawicki z PSL.

