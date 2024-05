Rekordowo dużo Polaków planuje w tym roku wyjazd na wakacje. Ponad pięć milionów osób może wyjechać za granicę z biurem podróży - wynika z danych Polskiej Izby Turystyki. Liczba rezerwacji jest o 15-20% wyższa niż rok temu. Na pięć tygodni przed pierwszym poniedziałkiem tegorocznych wakacji sprawdzamy, jakie są wakacyjne plany Polaków.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W czołówce krajów, w których Polacy planują spędzić zagraniczne wakacje, są Grecja, Hiszpania, Chorwacja oraz na pierwszym miejscu Turcja.

Turcja walczy z Grecją o palmę pierwszeństwa od kilku lat, ale w tej chwili numer jeden to Turcja - przyznaje wiceprezes Polskiej Izby Turystyki Piotr Henicz. Coraz więcej osób planuje letnie wakacje już jesienią roku poprzedzającego.

Oferta, czyli liczba miejsc w samolotach i hotelach jest o około 20 procent większa niż przed rokiem, a obłożenie porównując to do analogicznego sprzed roku jest większe. Zapowiada się, że na wakacje wyjedzie jeszcze więcej osób niż rok temu, a ubiegły rok był przecież rekordowy - dodaje.

Najwięcej osób wyjeżdża do różnych regionów Turcji, do Egiptu, do Hiszpanii, Chorwacji, coraz częściej pojawiają się Wyspy Kanaryjskie i destynacje droższe, choćby Portugalia, Włochy, południe Włoch, ale też Oman czy Zanzibar, to kierunki, które funkcjonują przez 12 miesięcy i latem też Polacy z nich korzystają.

Jeździmy dalej, drożej i częściej - mówi Piotr Henicz.

Czy zawsze jest drożej?

Przedstawiciele biur podróży podkreślają, że ceny wakacyjnych wyjazdów są wyższe od tych ubiegłorocznych średnio o ok. 5 procent. Są jednak wyjątki i kierunki, które nie podrożały.

Wyjazdy do Albanii, Bułgarii, niektóre kierunki tureckie, zachowały poziom cen z ubiegłego roku - opisuje Piotr Henicz.

Najpopularniejsze w tegorocznym sezonie wakacyjnym będą wyjazdy siedmiodniowe. Średni koszt tygodniowego pobytu w zagranicznym kurorcie jest w granicach od 4 do 5 tysięcy złotych.

To oznacza, że wyjazd na tygodniowe wakacje do czterogwiazdkowego hotelu na przykład na południe Europy dla czteroosobowej rodziny, w której są rodzice i dwójka dzieci, będzie kosztował prawie 20 tysięcy złotych.