"Mimo odrzucenia uchwały ws. powołania klubu Koalicji Obywatelskiej, ta idea jest dalej otwarta. Liczymy, że pod koniec tygodnia inicjatywa jego powołania będzie miała w partii więcej zwolenników" - podkreśliła szefowa klubu Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pihowicz. Na razie nie odchodzi z Nowoczesnej i mówi, że do PO też się nie wybiera. Dalej jednak zamierza przekonywać, że to ona ma rację. "Myślę, że do końca tygodnia będzie nas więcej" - podkreśla.

Przewodnicząca Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pihowicz podczas konferencji prasowej pierwszego dnia 73. posiedzenia Sejmu

Prezydia klubów PO i Nowoczesnej podjęły uchwały, w których opowiedziały się za utworzeniem wspólnego klubu Koalicji Obywatelskiej. Następnie jednak przyjęta przez władze klubu Nowoczesnej uchwała została odrzucona przez posłów tej partii.

Gasiuk-Pihowicz skomentowała tę sytuację na konferencji prasowej w Sejmie. Podkreśliła, że podjęta uchwała to "wyraz szacunku" do projektu, jakim jest Koalicja Obywatelska, oraz do "nadziei", jaką dała ona Polakom - że "koszmar polskiej demokracji, jakim są rządy PiS, może się skończyć".

Przekonywała, że uchwała to także "wyraz odwagi, dobrego pomysłu do prezentowania i wzmacniania idei pogłębiania Koalicji Obywatelskiej".



Pomimo że ta uchwała została odrzucona na klubie, to w dalszym ciągu liczymy i będziemy przekonywali nasze koleżanki i kolegów klubowych do tego, aby tę idę popierać. Nie zamykamy się na rozmowy. Ta idea jest w dalszym ciągu otwarta - oświadczyła Gasiuk-Pihowicz. Jak dodała, liczy na to, iż pod koniec tygodnia inicjatywa powołania klubu Koalicji Obywatelskiej będzie miała w partii więcej zwolenników.

