Zamieszanie z połączeniem klubów PO i Nowoczesnej w Sejmie. Ich prezydia opowiedziały się za takim pomysłem, zielone światło dał też klub Platformy Obywatelskiej. Przeciwko połączeniu był natomiast klub Nowoczesnej.

Wszystko wskazuje na to, że na razie nie dojdzie do połączenia klubów PO i Nowoczesnej, bo większość posłów tego drugiego ugrupowania opowiedziała się za zachowaniem własnej tożsamości. Sytuacja jest jednak dynamiczna.

Kamila Gasiuk-Pihowicz przygotowała uchwałę w sprawie połączenia klubu, która jednak nie zyskała większości.



Jest różnica zdań co do tego, czy należy kontynuować Koalicję Obywatelską - przyznała.



To niewątpliwie próba przypierania do muru Katarzyny Lubnauer, szefowej Nowoczesnej przez PO i Kamilę Gasiuk-Pihowicz. Zdaje się, że ta zawarła porozumienie z Platformą. Zapowiada się także kolejny rozłam w Nowoczesnej - komentuje reporter RMF FM Patryk Michalski.

Pod znakiem zapytania stoi też współpraca PO i Nowoczesnej pod szyldem Koalicji Obywatelskiej. Szef klubu PO Sławomir Neumann ciągle liczy na porozumienie.

Ja mam nadzieję, że ten opór dziś będzie malał i wszyscy spotkamy się w jednym klubie Koalicji Obywatelskiej - mówi.



Schetyna: Jestem gorącym zwolennikiem integracji w każdym wymiarze

Komentarza w sprawie udzielił szef PO Grzegorz Schetyna.



Opozycja musi się integrować, nie tylko w kampanii wyborczej, ale także w aktywności parlamentarnej - powiedział dodając: Jestem gorącym zwolennikiem integracji w każdym wymiarze i cieszę się z tej inicjatywy.



Schetyna stwierdził też, że zawsze "trudne rzeczy rodzą się w bólach". Mam nadzieję, że szybko przez to przejdą (Nowoczesna - PAP). To kwestia wyciągania wniosków i dobrego pomysłu na wspólną aktywność. Duży może więcej, proszę mi uwierzyć, że tego oczekują Polacy, to musimy im dać przed następnymi wyborami, a integracja klubów naprawdę ma sens - dodał szef PO.



Pytany, czy przyjąłby do swojego ugrupowania Gasiuk-Pihowicz, gdyby ta zdecydowała się opuścić Nowoczesną, odparł, że nie sądzi by odchodziła ze swojego ugrupowania. To trzeba przejść wspólnie. Jestem parlamentarzystą i politykiem doświadczonym i wiem, że to są ważne momenty - mówił.



Schetyna dodał, że docenia aktywność Gasiuk-Pihowicz za to co zrobiła w Koalicji Obywatelskiej oraz w samorządzie mazowieckim. Ma zdolność łączenia i wierzę, że także przekonywania i przekona klub Nowoczesnej do tego żebyśmy razem pracowali i integrowali nasze środowiska - powiedział Schetyna.