Jak informuje IMGW, pogodę nad Polską kształtuje rozległy wyż znad Litwy. Nad kraj zaczyna napływać cieplejsza masa powietrza polarnego morskiego.

Wakacyjny wypoczynek na miejskim kąpielisku "ZEK" w Radymnie / Darek Delmanowicz / PAP

W kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami na południu i południowym wschodzie przejściowo wzrastające do dużego i tam możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 22 st., 23 st. w kotlinach górskich i nad samym morzem, około 25 st. w centrum do 28 st. na Lubelszczyźnie. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i wschodni.





Prognoza pogody na czwartek / INTERIA.PL

W nocy w całym kraju pogodnie, na południu gdzieniegdzie możliwe silne zamglenia. Temperatura minimalna od 12 st. na Suwalszczyźnie, około 16 st. w centrum kraju do 18 st. w Małopolsce. Wiatr słaby, północno-wschodni i wschodni, na Pomorzu Zachodnim południowo-wschodni.



W piątek jeszcze wyższe temperatury

W piątek początkowo zachmurzenie małe, po południu na zachodzie, południu, południowym wschodzie i miejscami w centrum kraju zachmurzenie wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu, lokalnie możliwe także burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 25 st. na północy i na Podhalu do 30 st. miejscami w centrum i na południu kraju. W miejscowościach podgórskich i na Półwyspie Helskim chłodniej: około 23 st. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.