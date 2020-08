Sierpień będzie w tym roku zdecydowanie cieplejszy niż lipiec - tak wynika z długoterminowych prognoz meteorologów i klimatologów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Wczasowicze wypoczywający na plaży w Kołobrzegu/ Zdjęcie ilustracyjne / Marcin Bielecki / PAP

Tegoroczny sierpień przyniesie temperaturę znacznie powyżej normy. Te normy są wyliczane dla lat 1981-2010. Wychodzi na to, że będzie cieplej, właściwie w całym kraju - przewiduje synoptyk IMGW Grzegorz Walijewski. Będą możliwe pojedyncze fale upałów powyżej trzydziestu stopni Celsjusza i widać to już na horyzoncie. W czasie najbliższego weekendu odczujemy nawet 32. stopni - dodaje.

Obok upałów mogą pojawić się burze z deszczem. Takie zjawiska najczęściej zobaczymy na Mazurach. Z kolei na południu Polski, zwłaszcza w górach w najbliższych tygodniach będzie najmniej deszczu.

Opadów w całym sierpniu ma być mniej w porównaniu do czerwca i lipca tego roku. Będzie to opad burzowy. To jest problem, bo trzeba będzie częściej sprawdzać prognozy i uważać. Burze będą występować rzadziej niż w lipcu. Jeżeli ktoś wybrał góry na sierpniowy wypoczynek, myślę, że będzie zadowolony - temperatura będzie wyższa, a ilość opadów mniejsza. Przed nami cieplejsza część wakacji, z pojedynczymi falami upałów - dodaje Walijewski.

Z każdym dniem od dziś coraz cieplej

W środę - według prognoz IMGW - zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, jedynie na południowym wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna od 21 stopni Celsjusza w Małopolsce i na Podkarpaciu do 26 stopni Celsjusza na Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim, chłodniej na terenach podgórskich Karpat: od 15 stopni Celsjusza do 20 stopni Celsjusza. Wiatr na ogół słaby, zmienny, na południu przeważnie z kierunków północnych.

W nocy ze środy na czwartek pogodnie, tylko na terenach podgórskich Karpat zachmurzenie umiarkowane i duże i miejscami słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 8, 9 stopni na Mazurach, Suwalszczyźnie i w kotlinach sudeckich do 14 stopni w centrum kraju i 17 na Zamojszczyźnie. Wiatr będzie słaby, głównie z kierunków wschodnich.