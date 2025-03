Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski Leszek Gęsiak zareagował na doniesienia RMF FM, że Rada Prawna KEP zarekomendowała biskupom niepowoływanie zapowiadanego "Zespołu do zbadania problemu wykorzystania seksualnego małoletnich". "Powstanie komisji ds. nadużyć seksualnych jest dla biskupów priorytetem" - powiedział ks. Gęsiak.

Polscy biskupi / Rafał Guz / PAP

W środę dziennikarz RMF FM, Tomasz Terlikowski, ujawnił, że Rada Prawna KEP rekomenduje polskim biskupom złamanie złożonej publicznie dwa lata temu obietnicy powołania "Zespołu kościelnego do zbadania problemu wykorzystania seksualnego małoletnich przez niektórych duchownych".

Rzecznik KEP: Dokument do dyskusji

W odpowiedzi na te informacje rzecznik episkopatu ks. Gęsiak wyjaśnił, że dokument Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski jest opinią wewnętrzną Rady odnoszącą się do dyskusji, która będzie miała miejsce podczas Zebrania Plenarnego KEP w przyszłym tygodniu w Warszawie.

Dokument ten jest jedną z opinii, która jest wymagana w tego typu dyskusjach - zastrzegł.

Zapewnił, że na zebraniu plenarnym KEP zostanie przeprowadzona szeroka dyskusja na temat powołania komisji ekspertów.

Ks. Gęsiak: Rozmowy nie zostały ukończone

Ks. Gęsiak poinformował, że rozmowy na temat kształtu komisji z ekspertami oraz z przedstawicielami żeńskich i męskich zakonów i zgromadzeń zakonnych cały czas trwają.

Te rozmowy nie zostały jeszcze ukończone. Ważne jest, by odbywały się w atmosferze merytorycznej analizy i spokoju - mówił.

Nie ma żadnych wątpliwości, że powstanie komisji jest dla biskupów rzeczą priorytetową. Wiadomą rzeczą jest, że jest to także ogromnie ważna kwestia dla osób skrzywdzonych. Jest to jednak sprawa bardzo złożona, o czym wielokrotnie mówił abp Wojciech Polak, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży, a zatem jej wdrożenie w życie obarczone jest wielką odpowiedzialnością. Oznacza to, że trzeba bardzo dobrze przygotować się do jej powołania - stwierdził ks. Gęsiak.

Biskupi dotrzymają obietnicy?

Dwa lata temu biskupi podczas 394. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w Warszawie 13-14 marca 2023 roku, wyrazili "wolę powołania 'Zespołu kościelnego do zbadania problemu wykorzystania seksualnego małoletnich przez niektórych duchownych'" (uchwała nr 33/394/2023).

Zapewniano wówczas o kontynuowaniu prac, o konsultacjach, a podczas ubiegłorocznego spotkania autorów listu - osób skrzywdzonych - z biskupami także twierdzono, że prace trwają.

Jednak jak wynika z dokumentu, do którego dotarł dziennikarz RMF FM Tomasz Terlikowski, Rada Prawna Konferencji Episkopatu Polski wnioskuje, by obietnice uznać za niebyłą, i Komisji, której powołanie zostało już przygotowane, na tym etapie nie powołać, a zamiast tego przegłosować jeszcze raz wolę jej powołania.



"Rada Prawna KEP opiniuje negatywnie 'Zasady działania Komisji niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim w Polsce' i rekomenduje Konferencji Episkopatu Polski niepowoływanie Komisji, która miałaby działać na podstawie przedłożonego dokumentu" - czytamy w piśmie, do którego dotarł Tomasz Terlikowski.