Wtorek będzie kolejnym dniem akcji RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" skierowanej do ósmoklasistów. We wtorek w gazecie pojawi się przykładowy arkusz z matematyki. Inny test z tego przedmiotu publikujemy już dzisiaj w tym artykule.

Sprawdź swoją wiedzę matematyczną z RMF FM i "DGP"! / pixabay.com /

W poniedziałek opublikowaliśmy przykładowy arkusz z języka polskiego. Możecie go znaleźć tutaj.

We wtorek w "DGP" znajdziecie arkusz zadań matematycznych, a w środę - arkusz z języka angielskiego.



Egzamin ósmoklasisty będzie obejmował trzy przedmioty: język polski, matematykę i język obcy wybrany przez ucznia spośród dwóch, których uczy się w szkole.



Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty będzie warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Punkty uzyskane przez ucznia z egzaminu będą miały wpływ na przyjęcie go do wybranej szkoły średniej.





Egzamin ósmoklasisty: Przykładowy arkusz z matematyki

