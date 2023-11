Egzaminy ósmoklasistów dopiero w maju przyszłego roku - już teraz jednak warto zacząć przygotowywanie się do nich. Dlatego w ramach wspólnej akcji RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" publikujemy przykładowe arkusze egzaminacyjne dla ósmoklasistów. Dziś to arkusz z języka polskiego. Inne zadania z tego przedmiotu zostaną opublikowane w jutrzejszym wydaniu "DGP".

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

W niedzielę opublikowaliśmy przykładowy arkusz z języka polskiego i odpowiedzi. Inne zadania z tego przedmiotu "Dziennik Gazeta Prawna" zamieścił w poniedziałkowym wydaniu.

Wczoraj zamieściliśmy testowy arkusz z matematyki wraz z odpowiedziami. Inne zadania, pozwalające sprawdzić wiedzę z tego przedmiotu, są dołączone do dzisiejszego "Dziennika Gazety Prawnej".

Dziś mamy dla Was przykładowy arkusz z języka angielskiego z rozwiązaniami. Jutro inne zadania z tego przedmiotu zostaną opublikowane w "DGP".

Egzamin ósmoklasisty: Przykładowy arkusz z języka angielskiego

Egzamin ósmoklasisty: Przykładowy arkusz z języka angielskiego / Materiały prasowe

Egzamin ósmoklasisty: Przykładowy arkusz z języka angielskiego / Materiały prasowe

Egzamin ósmoklasisty: Przykładowy arkusz z języka angielskiego / Materiały prasowe

Egzamin ósmoklasisty: Przykładowy arkusz z języka angielskiego / Materiały prasowe

Egzamin ósmoklasisty: Przykładowy arkusz z języka angielskiego / Materiały prasowe

Pobierz przykładowy arkusz zadań z języka angielskiego

Odpowiedzi do przykładowych zadań egzaminacyjnych z języka angielskiego

Egzamin ósmoklasisty: Najważniejsze informacje

Egzaminy ósmoklasistów odbędą się w dniach 14-16 maja 2024 r.

Pierwszy będzie test z języka polskiego. Następnego dnia ósmoklasiści zmierzą się z matematyką, a trzeciego z językiem obcym.

Każdy z egzaminów rozpocznie się o godz. 9. Najdłużej potrwa ten z polskiego (120 minut). Na arkusz z matematyki uczniowie będą mieli 100 minut, a na zadania z języka obcego - 90 minut.

Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty to 10-12 czerwca 2024 r.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej.

Połowa wszystkich punktów do zdobycia - to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.