5 lat temu - 24 maja 2015 roku - Andrzej Duda został wybrany prezydentem. "Zwyciężył, mimo że nie dawano mu szans" - napisała na Twitterze była premier Beata Szydło. "To był bardzo dobry wybór. (…) To prezydent ludzi, nie elit" - podkreślił wicepremier Piotr Gliński. Sam Andrzej Duda zwrócił się do Polaków słowami: "Dziękuję Wam bardzo za każdą chwilę, gdy byliście ze mną, za każdy uścisk dłoni, za każde słowo i gest".

