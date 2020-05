​"Pierwsza Dama na co dzień zajmuje się problemami społecznymi, współpracując z wieloma organizacjami, instytucjami i środowiskami" - pisze w liście do Pauliny Kosiniak-Kamysz przedstawicielka służb prasowych Kancelarii Prezydenta. Żona szefa ludowców kilka tygodni temu wysłała apel do Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy, wyciągnąć rękę do dzieci cierpiących na choroby rzadkie, które mają bardzo ciężko w czasach epidemii koronawirusa.

