„Chcielibyśmy wypowiedzieć konkordat, jeżeli nie udałoby się inaczej wynegocjować wyprowadzenia religii ze szkół” – powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Maciej Gdula.

Wideo youtube

Dopytywany, czy ma wiedzę, jak należy wypowiedzieć konkordat, odpowiedział: Jest to umowa międzynarodowa, więc jest wynegocjowana między dwoma stronami: Polską i Watykanem. Pewnie można to wymówić jednostronnie.

Prowadzący zwrócił uwagę, że aby wypowiedzieć konkordat, należałoby zmienić konstytucję. To się z pewnością da zrobić. Nikt nie chce zmieniać konstytucji z PiS-em (...). Z pewnością chcemy wyprowadzić religię ze szkół. To jest naprawdę ważne i myślę, że dużej części zaczyna katolików na tym zależeć, bo widzą, że religia uczona w szkole staje się kolejną nudną lekcją - mówił.

Krótszy dzień pracy? "Zacznijmy o tym dyskutować"

Są kraje, w których pracuje się 35 godzin. Zacznijmy o tym dyskutować. Jest pytanie: czy żyjemy po to, żeby pracować, czy pracujemy po to, żeby żyć - mówił na antenie RMF FM polityk. Dopytywany o to, jak chcą przekonać pracodawców do skrócenia czasu pracy, odpowiadał: Oczywiście rozwiązaniem jest wprowadzenie zmian w Kodeksie pracy, skrócenie kodeksowego czasu pracy i egzekwowanie tego (...). Jeżeli będzie krótszy czas pracy, to pracodawcy będą zmuszeni do tego, żeby inaczej, lepiej zorganizować pracę. Bardziej efektywnie

Gdula przekonywał, że w wielu firmach przejście na pracę zdalną pokazało, że nie potrzebny jest ośmiogodzinny dzień pracy. Na uwagę, że wielu przedsiębiorstwach odchodzi się od pracy zdalnej, mówił: Odchodzi się dlatego, że pracownicy muszą się ze sobą kontaktować, bo wiele prac wymaga interakcji.

Parlamentarzysta nie chciał jednak zdradzić kiedy wprowadzony zostanie siedmiogodzinny dzień pracy. Jak wygramy wybory, na pewno będzie o tym rozmawiać z naszymi partnerami z opozycji - podkreślił.

"Prawem człowieka i prawem pacjenta jest to, żeby mieć profesjonalną opiekę medyczną"

Gdula przyznał, że Nowa Lewica chce, aby klauzula sumienia przestała istnieć. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego wskazuje jednak, że prawo lekarza do klauzuli sumienia wynika wprost z konstytucji. Poseł nie chciał się z tym zgodzić.

Prawem człowieka i prawem pacjenta jest to, żeby mieć profesjonalną opiekę medyczną. Dzisiaj w Polsce tego często nie ma. Klauzula sumienia się niestety do tego dokłada. Lekarze zamiast kierować się wskazaniami medycznymi, kierują się swoimi przekonaniami - zaznaczał i dodał, że TK powinien się jeszcze raz wypowiedzieć na temat ustawy o zawodzie lekarza.