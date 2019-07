Na Dworcu Centralnym imienia Stanisława Moniuszki w Warszawie została odsłonięta tabliczka: biało-niebieski znak informujący, że obiekt ten znajduje się w rejestrze zabytków. Decyzję o wpisaniu Dworca Centralnego do tego rejestru podjął mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków. Jest to największy dworzec kolejowy w Polsce. Do użytku został oddany w połowie lat 70-tych XX wieku.

REKLAMA