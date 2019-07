Francuski wynalazca Franky Zapata wpadł do morza kilka minut po starcie. Chciał przelecieć nad kanałem La Manche na zbudowanym przez siebie flyboardzie. W ten sposób miał uczcić 110. rocznicę pierwszego lotu samolotem nad kanałem pomiędzy Wielką Brytanią a kontynentem europejskim. Wynalazca wpadł do morza podczas podejścia do lądowania na platformie, na której miał zatankować paliwo. Jak informuje jego ekipa techniczna, nic mu się nie stało.

REKLAMA