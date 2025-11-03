Sieć Play ma dużą awarię. Klienci z różnych części Polski zgłaszają problemy z wykonywaniem połączeń głosowych i zasięgiem sieci. "Pracujemy nad jak najszybszym przywróceniem pełnego działania usług" - zaznacza firma w mediach społecznościowych.

Klienci sieci Play mają problemy / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Sieć Play zmaga się z poważną awarią, która dotyka klientów w różnych regionach Polski.

Użytkownicy mają problemy z wykonywaniem połączeń głosowych i zasięgiem sieci.

Firma zapewnia w mediach społecznościowych, że pracuje nad jak najszybszym usunięciem usterki.

Play nie informuje na razie o przyczynach awarii ani o przewidywanym czasie jej usunięcia .

. Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl .

Klienci najczęściej zgłaszają problemy z zasięgiem sieci komórkowej. Z powodu jego braku nie mogą wysyłać SMS-ów ani odbierać połączeń. Awaria jest na tyle poważna, że nie działa nawet infolinia operatora - ustalił reporter RMF FM Michał Krasoń.

Ze zgłoszeń na portalu downdetector.pl wynika, że kłopoty zaczęły się pojawiać po południu. "Nie działają połączenia w Warszawie" - alarmuje jeden z internautów na profilu Play. "W Białymstoku też sieć telefoniczna nie działa" - dodaje kolejna osoba. Klienci wskazują, że awaria dotyczy też klientów z Gdyni, Lublina, Łodzi czy Katowic.

Usterka dotyczy też internetu stacjonarnego, a w mniejszym stopniu mobilnego.

Na razie spółka nie informuje o przyczynach awarii ani o tym, kiedy sytuacja wróci do normy. "Wiemy o występującej sytuacji i pracujemy nad jak najszybszym przywróceniem pełnego działania usług. Bardzo prosimy o cierpliwość" - zaznacza Play.