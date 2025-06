Łódzka prokuratura okręgowa postawiła zarzuty lekarzowi pracującemu w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. Sprawa dotyczy przyjmowania korzyści majątkowych w latach 2020–2023 w zamian za przyspieszanie operacji finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Lekarz z Łodzi usłyszał zarzuty / Shutterstock

Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest od 3 lipca 2024 roku we współpracy z łódzką delegaturą Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jak ustalili śledczy, podejrzany lekarz miał przyjmować łapówki od pacjentów w zamian za możliwość wcześniejszego wykonania zabiegu chirurgicznego w publicznym szpitalu. Proceder miał powtarzalny schemat.

Pacjenci w pierwszej kolejności byli przyjmowani w prywatnym gabinecie, gdzie lekarz omawiał z nimi szczegóły planowanego zabiegu. W trakcie rozmów informował, że wykonanie operacji "na NFZ" będzie możliwe, ale wiąże się z koniecznością przekazania mu rekompensaty - w związku z "podejmowanym ryzykiem". Następnie pacjent był zapisywany do szpitala im. Kopernika, gdzie podejrzany również pracował. Tam dochodziło do przyspieszenia jego operacji, z pominięciem obowiązującej kolejności.

Po wykonanym zabiegu pacjenci wracali na prywatną wizytę, podczas której wręczali lekarzowi pieniądze - od 5 tys. do nawet 15 tys. zł - ukryte w kopertach.

Lekarzowi grozi do 8 lat więzienia

Zarzuty przedstawione lekarzowi dotyczą przestępstwa łapownictwa biernego (art. 228 § 1 kodeksu karnego), za które grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Prokurator zastosował wobec podejrzanego poręczenie majątkowe w wysokości 200 tys. zł oraz zakaz opuszczania kraju.

Postępowanie ma charakter rozwojowy - śledczy analizują kolejne materiały dowodowe mogące wskazywać na podobne przypadki. Prokuratura Okręgowa w Łodzi apeluje do osób, które mogły brać udział w tego typu procederze, by zgłosiły się do organów ścigania. Przypomina jednocześnie, że zgodnie z art. 229 § 6 kodeksu karnego osoba, która dobrowolnie zawiadomi o wręczeniu korzyści majątkowej i ujawni wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, może skorzystać z klauzuli niekaralności.