"Jeżeli ktoś chce zakładać "Nową Solidarność", to niech spojrzy na nas, bo "Solidarność” to wartości" – stwierdził w Gdańsku szef "Solidarności" Piotr Duda. "Proponuję tym wszystkim, którzy mówią, że będą zakładać "Nową Solidarność", to mam dla nich nazwę, może by się nazwali "Nowa Czajka", by było lepiej i na czasie" – dodał. Nawiązał w ten sposób do kolejnej awarii rurociągu przesyłającego ścieki w Warszawie.

Piotr Duda / Adam Warżawa /PAP

REKLAMA