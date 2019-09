Wszystko wskazuje na to, że wymagania przez Polskę zostały spełnione, prawdopodobnie droga do programu bezwizowego staje dla nas otworem. Być może jeszcze przed końcem roku udałoby się, żeby wiz do USA nie było - powiedział prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem.

Andrzej Duda / Radek Pietruszka / PAP

Prezydent poinformował na konferencji prasowej, że jednym z tematów spotkania z amerykańskim prezydentem była kwestia zniesienia wiz do USA.

To są takie nieformalne informacje od administracji amerykańskiej, że proces ewaluacji wizowej zbliża się ku końcowi, bo to koniec września jest tą datą graniczną i że wszystko wskazuje na to, że wymagania zostały przez Polskę i Polaków w tym zakresie spełnione - oświadczył Duda.

W związku z tym, prawdopodobnie droga do programu bezwizowego staje dla nas otworem. Cieszymy się, bo gdyby tak było rzeczywiście, to być może nawet jeszcze przed końcem roku udałoby się, że tych wiz do USA by nie było - dodał prezydent.

Prezydent podkreślił, że kwestia zniesienia wiz ma istotne znaczenie w budowaniu więzi i przyjaźni między narodami.

Prezydent Duda wyraził też nadzieję, że zniesienie wiz spowoduje intensyfikacje relacji między Amerykanami a Polakami. Może dzięki temu będzie też więcej nowych przyjaźni, oby tak było - podkreślił.

Jak dodał, cieszy się z tego, bo "to jest jakaś tam normalność, która - mam nadzieję - że wreszcie wejdzie w te relacje pomiędzy Polską, a Stanami Zjednoczonymi, także w tym zakresie".

Cieszę się, bo ma takie nieodparte wrażenie, że pan prezydent Donalda Trump tę kwestię właśnie wiz - choć też doskonale sobie zdaję sprawę z tego, że ona ma też taki symboliczny wymiar. Ale właśnie dlatego, że ona ma ten symboliczny wymiar w relacji do zwykłego człowieka, to mam takie wrażenie, że pan prezydent potraktował ją bardzo tak osobiście, powiedziałbym jako taką swoją ambicję - zaznaczył Duda. Zapowiedział, że prezydent Trump sam to wkrótce ogłosi.

Błaszczak: To jest niezwykle ważne dla naszej ojczyzny

Szef MOM Mariusz Błaszczak, który na konferencji prasowej w Nowym Jorku towarzyszył Andrzejowi Dudzie, powiedział, że Polska podpisując z USA deklarację dołączyła do wąskiego grona państw, w których na trwałe stacjonują wojska amerykańskie. To jest niezwykle ważne dla naszej ojczyzny - podkreślił szef MON. Poinformował, że w dokumencie podpisanym przez prezydentów zostały określone lokalizacje pobytu wojsk USA w Polsce.

Udowodniliśmy, że potrafimy negocjować jak równy z równym i rezultat właśnie tu (w podpisanej deklaracji - PAP) mamy - powiedział Błaszczak.

Przypomniał, że dowództwo dywizyjne wojsk amerykańskich będzie ulokowane w Poznaniu. Będzie ono "operowało w Polsce, ale także w całej naszej części Europy, na wschodniej flance NATO" - zaznaczył.

Centrum Szkolenia Bojowego - jak mówił minister - będzie ulokowane w Drawsku Pomorskim i będzie ono przeznaczone do tego, by oddziały wojsk polskich, amerykańskich i innych państw sojuszniczych "mogły przygotowywać się do podjęcia działań i certyfikować swoje zdolności".

Jak dodał, w Powidzu będzie umiejscowiona Lotnicza Brygada Bojowa oraz wojska specjalne USA. Te ostanie będą ulokowane także w Lublińcu, gdzie stacjonuje polska jednostka wojskowa komandosów - zaznaczył szef MON. W Łasku będą stacjonować amerykańskie bezzałogowe; we Wrocławiu będzie port lotniczy, który będzie w stanie przyjmować największe statki powietrzne, "tak żeby zwiększyć siły w sytuacji, która będzie tego wymagała" - podkreślił Błaszczak.

Mamy efekt naszej pracy, jest to niewątpliwie wielki dzień, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Polski i państw NATO. To jest wydarzenie, które na charakter historyczny - oświadczył szef MON.