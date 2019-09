Już 30 września może nastąpić ogłoszenie oficjalnego zaproszenia Polski do programu wizowego - podaje Onet, z którego informacji wynika, że odsetek odmów podań o wizy w konsulatach USA w naszym kraju po raz pierwszy w historii spadł w Polsce do 2,8 proc. To o 0,2 proc. mniej niż poziom wymagany przez program bezwizowy.

