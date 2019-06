Prezydent Andrzej Duda ocenił w czasie wizyty w Krotoszynie, że nie byłoby programu Rodzina 500+ i innych programów pomocowych, gdyby nie "mądra polityka fiskalna". W tym kontekście wymienił starania rządu o zlikwidowanie luki VAT. "Kilkadziesiąt miliardów rocznie udaje się uratować rocznie z tego tytułu. Dlatego, że wprowadzono dokładnie kilka mądrych zmian w przepisach. Co się działo do tej pory z tymi pieniędzmi. To były nasze pieniądze, na wszystkich. To my jako końcowi konsumenci idąc do sklepu płacimy ten podatek VAT. (...) Ktoś je kradł. Po prostu byliśmy bezczelnie okradani i pozwalano, na to, żeby nas bezczelnie okradano. To się skończyło" - stwierdził.

Prezydent mówił w Krotoszynie, że Polska musi wyrwać się z "pułapki średniego dochodu", po to żebyśmy nie byli tylko "montownią bogatych krajów zachodu Europy", która nie ma swojego przemysłu. Nawiązując do rządowego programu Rodzina 500+ ocenił, że wspiera on rozwój Polski.

On pomaga ludziom uwierzyć we własne siły. On wspiera rodzinę. On daje możliwość: popatrzcie spokojniej, są pieniądze. Nie musicie się martwić, jeżeli nawet tak się zdarzy, że stracicie pracę, spokojnie poszukajcie nowej. Bo państwo was wspiera, państwo was chroni. Bo to co wypracowujecie, wraca do was - mówił Duda. To nie są pieniądze dla biednych. To są pieniądze dla każdej rodziny, która wychowuje dzieci. To jest podziękowanie ze strony polskiego państwa i to jest wkład polskiego państwa w wychowanie dzieci - stwierdził.

Duda dodał, że dzięki programowi 500+ "więcej dzieci może wyjechać" i skorzystać z wakacyjnego wypoczynku. To są pieniądze, które wracają w dużym stopniu do budżetu państwa, bo - za co dziękuję - wiele polskich rodzin korzysta z wakacji w Polsce. Oni jadą na wakacje, zabierają te pieniądze i tam je wydają. One wracają w ręce polskich przedsiębiorców wracają do budżetu państwa, zasilają skarb państwa i znowu mogą być wypłacane. Na tym polega mądra gospodarka - stwierdził.