PAK potwierdza: Rakieta Falcon 9 płonęła nad Polską

Polska Agencja Kosmiczna poinformowała w środę w popołudniowym komunikacie, że między 4:46 a 4:48 doszło do niekontrolowanego wejścia w atmosferę członu rakiety nośnej Falcon 9 R/B. Wystartowała ona z bazy lotniczej Vanderberg w Kalifornii 1 lutego i w środę spłonęła nad Polską.

O tajemniczym obiekcie, który w środę rozświetlił niebo nad zachodnią Polską, od samego rana informowali nas słuchacze RMF FM.

Dziwne zjawisko na niebie. Coś się rozbiło, coś bardzo dużego - mówił jeden z dzwoniących na Gorącą Linię RMF FM.

PAK już we wtorek ostrzegała rząd ws. rakiety Falcon 9

Jak ustalił reporter RMF FM Krzysztof Zasada, Polska Agencja Kosmiczna już we wtorek ostrzegała rząd ws. rakiety Falcon 9. O godz. 12:00 ministerstwa: obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji oraz rozwoju i technologii zostały poinformowane, że nad Polską w atmosferę wejdzie w niekontrolowany sposób człon rakiety nośnej Falcon 9. Resort obrony zapewnia nas jednak, że raport w tej sprawie nie dotarł we wtorek do MON-u.

Obiekt nad polskim niebem Gorąca Linia RMF FM

Świetlisty obiekt na niebie Gorąca Linia RMF FM

Słuchacze wysyłają nam spektakularne nagrania Gorąca Linia RMF FM

Tajemnicze obiekty znalezione w Wielkopolsce

W środę w Wielkopolsce znaleziono w trzech miejscach tajemnicze obiekty , które prawdopodobnie były elementem rakiety Falcon 9. Odkryto je na polu w miejscowości Śliwno koło Nowego Tomyśla, w Wirach i Komornikach.

Szczątki zbiornika w Śliwnie znalazła kobieta, która spacerowała po okolicy. Wcześniej - około 15:30 - również przypadkowa osoba znalazła tajemniczy 1,5-metrowy zbiornik w Wirach.

Pierwszy tajemniczy zbiornik, który może być fragmentem tej rakiety, odnaleziono około 9:20 na terenie jednej z firm w podpoznańskich Komornikach.

Oględziny odnalezionych obiektów mogą potrwać nawet do późnych godzin nocnych - ustaliła reporterka RMF FM.

Służby nie wykluczają, że zbiorników jest jeszcze więcej. Podkreśla to również w mediach społecznościowych Karol Wójcicki, popularyzator nauki i twórca profilu "Z głową w gwiazdach".

"Tak jak informowałem, w drugim stopniu rakiety Falcon 9 tego typu zbiorników jest co najmniej kilka. Jeśli przetrwał jeden, można było się spodziewać, że spadną też kolejne. Najprawdopodobniej to się właśnie stało" - czytamy.