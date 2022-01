Chwile grozy przeżyli pasażerowie samolotu LOT-u z Warszawy do Brukseli. Doszło do usterki, maszyna musiała wylądować w Düsseldorfie - poinformował na Twitterze europoseł Lewicy Robert Biedroń, który był na pokładzie. Jak napisał Biedroń, doszło do dekompresji.

