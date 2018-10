​To co miało rosnąć w budżecie, rośnie, a to co miało spadać, spada - mówił w debacie budżetowej Janusz Szewczak (PiS). Z kolei Ryszard Petru przekonywał, że podejście obecnego rządu do kwestii finansowych cechuje "rozrzutność, krótkowzroczność, nonszalancja".

