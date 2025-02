Hołownia o szarży Błaszczaka

O całą sprawę był pytany marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Marszałek przyznał, że Błaszczak "dokonał szarży w stronę rządu Donalda Tuska, Donalda Tuska osobiście i całej koalicji". W jego oświadczeniu nie znalazłem żadnych - i mówię to z przykrością - merytorycznych odniesień - powiedział Hołownia. Jak mówił, Błaszczak nie zabierał głosu w późniejszych dyskusjach na Radzie.



To nie było to miejsce, to nie był ten czas. To było wystąpienie jak w programie publicystycznym, jak z mównicy sejmowej, kiedy toczy się jakaś gorąca dyskusja, ale nie na Radę Bezpieczeństwa Narodowego - stwierdził Hołownia. Nie wiem, może jakieś nerwy przewodniczącemu puściły, może pomylił spotkania - dodał.