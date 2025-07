Wrocław powiększa flotę autobusów miejskich. W ramach podpisanej w czwartek umowy na ulicach stolicy Dolnego Śląska pojawi się 21 elektrycznych maszyn Mercedes-Benz eCitaro. Powstanie także infrastruktura do ich ładowania i nowoczesne zaplecze serwisowe. Koszt inwestycji to 87 mln zł.

Nowe autobusy dla Wrocławia. Zakupiono maszyny w dwóch wersjach (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

W przesłanym w czwartek komunikacie MPK poinformowało, że firma Daimler Buses Polska jako dostawca nowych autobusów elektrycznych dla Wrocławia została wyłoniona w przetargu.

"Oprócz zakupu samych 21 elektrycznych autobusów Mercedes-Benz eCitaro podpisana 3 lipca umowa obejmuje też budowę infrastruktury ładowania. Nowe stanowiska ładujące pojawią się w zajezdni autobusowej przy ul. Obornickiej oraz przy wrocławskim lotnisku. Poza tym 63 kierowców i 39 pracowników technicznych miejskiego przewoźnika zostanie przeszkolonych z obsługi autobusów i infrastruktury ładowania, dzięki czemu nowe pojazdy mają być eksploatowane efektywnie i bezpiecznie" - napisano w komunikacie.

Koszt inwestycji to ponad 87 mln zł, jednak ponad 78 mln zł pokryje bezzwrotne dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze środków z KPO.

Pierwsze pojazdy w ciągu półtora roku

Zakupiono 12 autobusów typu solo i 9 autobusów przegubowych. Pierwsze dostawy nowych autobusów mają dotrzeć do Wrocławia w ciągu 18 miesięcy. Przegubowe 18-metrowe pojazdy zmieszczą do 116 pasażerów, a 12-metrowe solo - do 76 osób. Autobusy są niskopodłogowe, klimatyzowane, z przestrzenią dla wózków, szerokimi drzwiami, pętlą indukcyjną z możliwością nadawania komunikatów bezpośrednio do aparatu słuchowego i nowoczesnym, czytelnym systemem informacji pasażerskiej.

Flota wrocławskiego MPK to obecnie około 300 tramwajów i ponad 370 autobusów.