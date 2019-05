O przywrócenie województwa częstochowskiego zwrócił się w środę do premiera Mateusza Morawieckiego prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk (SLD). Przypomniał deklaracje polityków PiS, którzy zapowiadali starania o powrót Częstochowskiego na mapę Polski.

Częstochowa / pixabay.com / Pixabay

"Jako prezydent Miasta Częstochowy, reprezentujący częstochowianki i częstochowian, ponownie wnioskuję do Rządu RP o uwzględnienie postulatu przywrócenia na mapę administracyjną Polski województwa częstochowskiego" - napisał liście do szefa rządu Matyjaszczyk. Poprosił o informację czy w tej sprawie były, są lub będą w najbliższym czasie podejmowane jakiekolwiek działania.



"Przypomnę, że deklaracje dotyczące odtworzenia województwa były mieszkankom i mieszkańcom naszego miasta oraz subregionu składane wielokrotnie przez prominentnych polityków oraz przedstawicieli obecnie rządzącej partii" - napisał prezydent.



Matyjaszczyk przytoczył w liście wypowiedzi polityków PiS, którzy zapewniali, że będą starali się przywrócić Częstochowskie - m.in. prezesa tej partii Jarosława Kaczyńskiego z 2014 r., który ocenił wówczas, że przy tworzeniu obecnego podziału wojewódzkiego popełniono błędy, a Częstochowa została pozbawiona swojej pozycji w sposób nieuzasadniony i powinna ją odzyskać.

"Sprawa województwa częstochowskiego elementem programu PiS"

"W październiku 2015 r., w odpowiedzi na list przewodniczącego Zarządu Regionu częstochowskiej Solidarność, prezes Prawa i Sprawiedliwości potwierdził, że sprawa województwa częstochowskiego jest elementem programu PiS i zapowiedział konsultacje społeczne w tej sprawie, w przypadku powołania przez jego partię Rządu" - wskazał Matyjaszczyk.



"Andrzej Duda w czasie spotkania z mieszkańcami i dziennikarzami w auli Wydziału Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w lutym 2015 r. zadeklarował, że jeśli zostanie Prezydentem RP, podejmie starania o utworzenie województwa częstochowskiego" - dodał prezydent Częstochowy.



Przypomniał także przyrzeczenie częstochowskiego posła PiS Szymona Giżyńskiego, który w październiku 2015 r. obiecał, że "jeśli mieszkańcy Częstochowy i regionu wybiorą w większości kandydatów PiS do Sejmu i PiS będzie miał największą siłę w polskim parlamencie, to do końca kadencji, czyli 2019 roku, przywrócimy województwo częstochowskie".



"Większościowy Rząd Prawa i Sprawiedliwości w 2015 r. powstał - teraz to Pan stoi na jego czele. Jednak pomimo tych jasnych, cytowanych wyżej deklaracji, formułowanych m.in. przez lidera rządzącej partii, do dziś nie rozpoczęto procedury związanej choćby z konsultacjami, nie mówiąc już o potencjalnej zmianie administracyjnego statusu naszego miasta" - podkreślił Matyjaszczyk.



Samorządowcy zaznaczają, że decyzje w tej sprawie trzeba podejmować szybko - prace te muszą być zsynchronizowane z kalendarzem programowania środków europejskich, aby nowy region był brany pod uwagę przy rozdziale funduszy w nowej perspektywie unijnej po 2020 roku.



"Mamy nadzieję, że jeszcze nie jest na to za późno, ale do końca tego półrocza mają ruszyć prace nad nową perspektywą finansową na lata 2021-2027" - napisał Matyjaszczyk. Przypomniał, że jej głównym elementem będą programy operacyjne dla województw i przyjęte ustalenia praktycznie zamkną - aż do końca 2030 roku - możliwość przeprowadzenia jakichkolwiek rozmów o zmianach w podziale administracyjnym.