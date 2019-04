Piłkarze Rakowa Częstochowa w sezonie 2019/2020 zagrają w Ekstraklasie. Awans zapewnili sobie pokonując u siebie Podbeskidzie Bielsko-Biała 2:0.

Piłkarze Rakowa Częstochowa po meczu z Legią Warszawa / Waldemar Deska / PAP

Bramki dla gospodarzy zdobyli na początku drugiej połowy Szymon Lewicki i Marcin Listkowski

Drużyna z Częstochowy, prowadząca zdecydowanie w tabeli, ma obecnie 68 punktów. Awans wywalczą dwa zespoły i wiadomo, że trzecia drużyna na pewno nie dogoni już Rakowa.

W przeszłości częstochowianie występowali w ekstraklasie w latach 1994-1998.

Bliski awansu jest też ŁKS, mimo środowego remisu na wyjeździe z Wigrami Suwałki 1:1. Łodzianie, którzy wyrównali z rzutu karnego w doliczonym czasie gry, zgromadzili dotychczas 59 punktów.

To bardzo dobry sezon w wykonaniu piłkarzy Marka Papszuna. Awans do najwyższej klasy rozgrywkowej zapewnili sobie już na 4. kolejki przed końcem. Do tej pory w 1 lidze odnieśli oni 20 zwycięstw, 8 razy zremisowali i ponieśli tylko 2 porażki.

Poza bardzo dobrą grą w lidze, Raków świetnie spisał się w Pucharze Polski. Piłkarze spod Jasnej Góry doszli aż do półfinału eliminując po drodze Lecha Poznań i Legię Warszawa. Zatrzymali się dopiero na Lechii Gdańsk przegrywając 0:1.

Raków ostatni raz występował w najwyższej klasie rozgrywkowej 21 lat temu.