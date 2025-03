Gotowa jest propozycja przepisów w sprawie całkowitego zakazu sprzedaży w Polsce jednorazowych e-papierosów, którego chce Ministerstwo Zdrowia. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz, w poniedziałek sprawą zajmie się zespół do spraw programowania prac rządu.

O plany całkowitego zakazu sprzedaży w Polsce jednorazowych e-papierosów na kończącym się dzisiaj w Katowicach Kongresie Wyzwań Zdrowotnych pytał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.

Realny termin wejścia w życie tego zakazu to 2027 rok.

Te przepisy muszą być notyfikowane. Pamiętajmy o pracach parlamentarnych i rządowych. To jest dopiero wstępny etap. Projekt uzyska wpis lub nie. Ministerstwo Zdrowia w poniedziałek postawi ten projekt. Wejście w życie tego rodzaju zakazu trwa około 2 lat. Tyle czasu mniej więcej inne kraje to procedowały u siebie - przyznaje w rozmowie z RMF FM wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny.

Takie zakazy już zostały przyjęte między innymi we Francji i Wielkiej Brytanii.

Właśnie w Wielkiej Brytanii przepisy zaczną obowiązywać latem tego roku.

Chęć wprowadzenia zakazu sprzedaży jednorazowych e-papierosów to odpowiedź na to, co dzieje się na rynku, na to, co dzieje się w zakresie zdrowia publicznego oraz na "epidemię" e-papierosów. Jest to jeden z elementów. Jest kilka ustaw, możemy nazwać to pakietem. Jeśli w poniedziałek projekt resortu w tej sprawie uzyska wpis, będziemy udzielać więcej szczegółów - dodaje wiceminister Konieczny w rozmowie z naszym reporterem.

"Pakiet ustaw przeciwnikotynowych"

Równolegle trwają już parlamentarne prace nad ustawą, która ma zwiększyć akcyzę m.in. na e-papierosy oraz zakazać sprzedaży woreczków z nikotyną osobom niepełnoletnim.

Zakazujemy sprzedaży papierosów elektronicznych jedno- i wielorazowych beznikotynowych osobom do 18. roku życia. Ograniczamy miejsca, gdzie można używać takich wyrobów - analogicznie do tego, jak uregulowane są papierosy tradycyjne czy papierosy elektroniczne z nikotyną. Czyli nie ma mowy o paleniu takich produktów w jednostkach oświatowych, podmiotach leczniczych, ale także w obiektach sportowych, w obiektach użyteczności publicznej, w restauracjach czy w miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci - mówiła w styczniu szefowa resortu zdrowia Izabela Leszczyna.

Dodała, że rząd wprowadza także zakaz sprzedaży tych produktów w automatach i "zakaz sprzedaży na odległość, w tym sprzedaży przez internet".

Kluczowe jest teraz to, czy na wycofanie ze sprzedaży jednorazowych e-papierosów zgodzi się cała rządząca koalicja.

Podobny pomysł jesienią dotyczył zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych w nocy. Tym projektem też zajmował się zespół do spraw programowania prac rządu. W tej sprawie jednomyślności w rządzie wciąż nie ma.

Po papierosy w Polsce regularnie sięga około 8 milionów dorosłych osób. 5 mln z nich to mężczyźni, a 3 mln to kobiety. Specjaliści zwracają uwagę, że obniża się wiek inicjacji nikotynowej, czyli pierwszego kontaktu z nikotyną. Obecnie to około 13 lat. Coraz częściej pierwszy kontakt z nikotyną polega na używaniu właśnie e-papierosów.