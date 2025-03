W lipcu ubiegłego roku Wielka Wyprawa Maluchów dla Dzieci ruszyła spod Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Celem było zebranie miliona euro na pomoc dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Po ośmiu dniach i pokonaniu 3500 km, w 80. rocznicę słynnej bitwy, wyprawa finiszowała w Monte Cassino. Do Polski uczestnicy wrócili z ponad 3 milionami złotych, ale dzięki dalszej zbiórce i licznym licytacjom finalna kwota wyniosła 5 220 237,33 złotych!

Podsumowanie Wielkiej Wyprawy Maluchów / Materiały prasowe

Wielka Wyprawa Maluchów dla Dzieci to jeden z największych motoryzacyjnych projektów charytatywnych. Jego celem jest zbiórka środków na leczenie i rehabilitacje dzieci poszkodowanych w wypadkach, działania edukacyjne oraz poprawę infrastruktury drogowej zwiększającej bezpieczeństwo. Zebrane fundusze przekazane zostaną m.in. trzem podmiotom: Fundacji Polskiego Związku Motorowego, Fundacji Inter Cars oraz Fundacji The Good People, które zajmą się działaniami pomocowymi w kilku obszarach.

Spiritus movens Wyprawy od samego początku są legendy motorsportu: Longin Bielak, Sobiesław Zasada, Maciej Wisławski, Rafał Sonik, Kajetan Kajetanowicz, czy Bartosz Ostałowski. Siły z nimi już drugi rok z rzędu połączyli znani internetowi twórcy, tacy jak Remigiusz "Rezi" Wierzgoń i Thunder Crew, których obecność sprawiła, że przesłanie Wyprawy i jej edukacyjne treści skierowane do młodych poniosły się szeroko w przestrzeni internetu.

Długość trasy z Warszawy do Monte Cassino wyniosła 3553 km. W sumie 80 Maluchów pokonało łącznie 265 951 km. Meta na Rynku Głównym w Krakowie nie była jednak ostatnim akordem zbiórki funduszy. W kolejnych miesiącach przeprowadzono liczne licytacje, w których pojawiały się m.in. przedmioty przekazywane przez uczestników Wyprawy.

Podsumowanie Wielkiej Wyprawy Maluchów / Materiały prasowe

To był zespołowy wysiłek ponad 300 osób, które nie tylko pokonały trasę Wyprawy, ale potem z nieustającym zaangażowaniem organizowały i uczestniczyły w kolejnych wydarzeniach, licytacjach i aukcjach. Razem ruszyliśmy w drogę i razem osiągnęliśmy nasz cel - zebraliśmy ponad milion euro dla dzieci. Zostaną one spożytkowane na rehabilitację i psychoterapię dla najmłodszych, projekty edukacyjne oraz poprawę infrastruktury drogowej. To ogromna satysfakcja, ale i wyzwanie. Wyprawa się nie zatrzymuje! W tym roku jedziemy dalej - powiedział Rafał Sonik, zwycięzca rajdu Dakar.

Cichymi bohaterami Wielkiej Wyprawy Maluchów dla Dzieci był serwis mechaniczny dzienny i nocny, a także zespół odpowiedzialny za zakwaterowanie i opiekę medyczną - podkreślał dyrektor generalny Wyprawy Marcin Małysz. - Bez nich nie dotarlibyśmy do Monte Cassino w komplecie. Bez nich nie osiągnęlibyśmy mety w Krakowie. Ten milion euro to zasługa ogromnej grupy ludzi, którzy mimo zmęczenia zawsze emanowali pozytywną energią. Nas wszystkich motywował cel - pomoc dzieciom.

Teraz do działania ruszają trzy fundacje, które współpracują z organizatorami Wielkiej Wyprawy Maluchów. Fundacja Inter Cars otrzymała milion złotych i podobnie jak rok wcześniej podwoiła tę kwotę. Środki wykorzystane będą na kontynuację ogólnopolskiego programu grantowego "Drogowskaz", który dotarł do 20 000 dzieci. W poprzednim roku w całej Polsce zorganizowano blisko 750 szkoleń i warsztatów, zakupiono 19 miasteczek ruchu drogowego oraz zorganizowano ponad 20 wycieczek i pikników edukacyjnych. O środki w nowej odsłonie programu, do 12 marca mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i instytucje publiczne, takie jak szkoły, przedszkola, stowarzyszenia, fundacje oraz ochotnicze straże pożarne.

Priorytetem Fundacji Inter Cars jest, aby projekty realizowane w ramach ogólnopolskiego programu grantowego "Drogowskaz" w sposób przemyślany i przystępny edukowały dzieci na temat bezpieczeństwa na drodze. Pragniemy, aby inicjatywy naszych beneficjentów nie tylko wspierały i integrowały lokalne społeczności, ale także inspirowały do działania w temacie BRD. Dzięki różnorodnym i kreatywnym pomysłom realizowanych przez organizacje społeczne, fundacje, szkoły i przedszkola, dzieci staną się świadomymi i bezpiecznymi uczestnikami ruchu drogowego. Z radością kontynuujemy współpracę z Wielką Wyprawą Maluchów, aby wspólnie realizować te cele i działać na rzecz bezpieczeństwa dzieci na polskich drogach - mówi Katarzyna Oleksowicz, Członkini Zarządu Fundacji Inter Cars.

Fundacja Polskiego Związku Motorowego, na doraźną pomoc i wsparcie rehabilitacji dzieci po wypadkach drogowych również otrzymała milion złotych. Zgodnie z podziałem zadań Fundacja PZM skupia się na rehabilitacji dzieci i młodzieży w procesie powracania do zdrowia i sprawności. W pierwszej kolejności są to więc turnusy rehabilitacyjne, których odbyło się już 22, a pomocą zostało objętych 14 dzieci. Druga grupa wydatków to sprzęt do stałej rehabilitacji, jak chociażby zakupione dwa wózki inwalidzkie, dwa podnośniki do podnoszenia dziecka, bieżnia, tzw. rower poziomy, siodło do hipoterapii, stół do pionizacji, lampa rehabilitacyjna czy specjalistyczna platforma do rehabilitacji. Jak dotąd żaden wniosek, który spełniał kryteria programu Wielkiej Wyprawy Maluchów nie został odrzucony - powiedział Cezary Droszcz, prezes Fundacji.

Podsumowanie Wielkiej Wyprawy Maluchów / Materiały prasowe

Kompleksowe wsparcie dla dzieci w ramach projektu uzupełnia Fundacja thGoodPeople, która dzięki milionowi złotych od Wielkiej Wyprawy Maluchów lepiej zadba o zdrowie psychiczne dzieci i rodziców, próbujących poradzić sobie z trauma po wypadku drogowym. Aby jak najtrafniej ukierunkować naszą pomoc konieczne jest zrozumienie potrzeb oraz zidentyfikowanie luk w istniejącym systemie wsparcia. Przed nami intensywne działania we współpracy z ekspertami z zakresu psychologii i psychiatrii, stworzenie technologicznej platformy edukacyjno-pomocowej, uruchomienie programów edukacyjnych oraz kampanii informacyjnych i społecznych. Wszystko po to, aby żadna potrzeba nie pozostała bez odpowiedzi, dostęp do pomocy był łatwiejszy, a powrót do zdrowia szybszy - powiedziała Prezes Fundacji theGoodPeople - Aldona Lisowska.

Pozostała kwota uzbierana przez Wielką Wyprawę Maluchów dla Dzieci będzie przekazana na innowacyjne projekty edukacji BRD, która jeszcze w tym roku ogłosi Fundacja Stars4Stars.

W lipcu 2025 w szeroki świat wyruszy Trzecia Wielka Wyprawa Maluchów dla Dzieci. Dokąd pojedzie? Ile kilometrów pokona? Jak wiele Maluchów wyruszy i jaki tym razem postawią sobie cel? Organizatorzy zdradzą szczegóły już w najbliższych tygodniach.

* * *

Organizatorami projektu "Wielka Wyprawa Maluchów dla Dzieci" jest 126Evolution oraz Fundacja Stars4Stars. Wyprawa została objęta Patronatami Honorowymi Ministerstwa Infrastruktury, Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, FEVR oraz Polskiego Związku Motorowego. Partnerem strategicznym jest Q Service Castrol, a głównymi Gabona oraz STS Logistics. Patronem medialnym jest Telewizja Polska.