Setki tysięcy złotych na program pomocy zwierzętom przekazał miastom i gminom samorząd woj. warmińsko-mazurskiego. Fundusze z konkursu "Podaj łapę" pozwolą na sterylizację i czipowanie psów, kotów oraz wsparcie schronisk.

Kot przytula się do psa - zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

36 miast i gmin województwa otrzyma 300 tys. złotych w ramach konkursu "Podaj łapę".

Marszałek województwa przyznaje, że same te pieniądze nie są wystarczające, ale w grę wejdą także inne środki.

Kwota na te cel nie jest oczywiście wystarczająca, ale jeśli się weźmie pod uwagę, że drugie tyle, co samorząd regionu dołożą samorządy lokalne, to robi się z tego już całkiem konkretna suma - mówi Marcin Kuchciński. Przypomina też, że to już trzeci raz, gdy województwo przekazuje wsparcie na podobne cele.

Fundusze na pomoc zwierzętom

Samorządy przeznaczą pieniądze na sterylizację i kastrację. Fundusze pozwolą także na opiekę nad kotami wolno żyjącymi oraz doposażenie schronisk.

Wśród samorządów, które otrzymały wsparcie, są m.in. małe wiejskie gminy Świątki, Kolno, Lelkowo i Wieliczki.