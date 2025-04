20 procent postulatów deregulacyjnych zgłaszanych przez biznes trafiło do kosza. 15 procent będzie analizowanych głębiej. Zielone światło dostało 62 procent. To najnowszy raport z prac rządowego zespołu do spraw deregulacji gospodarki. Premier Donald Tusk zapowiedział ogłoszenie wielkiego pakietu ułatwiania życia przedsiębiorcom.

Premier Donald Tusk i pełnomocnik przedsiębiorców ds. deregulacji Rafał Brzoska (z lewej) / Leszek Szymański / PAP Co ma dzisiaj ogłosić premier Donald Tusk? Przede wszystkim złagodzone mają zostać kary nakładane przez Urzędy Skarbowe na tych przedsiębiorców, którzy się mylą. Dziś w niektórych przypadkach nawet za zwykłą pomyłkę musi być kara. To ma zostać zmienione. Oczywiście pytanie - jak urzędnicy będą odróżniać błąd od oszustwa. Rozszerzona zostanie także możliwość zawierania ugód ze skarbówką. Nawet jak ktoś oszuka, dostanie prawo pozasądowego dogadania się z urzędem. Zapłaci karę i po sprawie. To ma udrożnić sądy. Po trzecie urzędnikom zostanie zabrana możliwość dowolnego zawieszania biegu przedawnienia spraw podatkowych. Po czwarte aplikacja na telefony komórkowe mObywatel ma zostać uzupełniona wszystkimi usługami dla najmniejszych przedsiębiorców. To 4 ze 108 postulatów przedsiębiorców, które zaakceptował rząd. A czego nie zaakceptował? Na przykład pomysłów w zasadzie zlikwidowania kontroli albo zawieszenia ogromnej liczby praw pracowniczych. Część przedsiębiorców rozmawiających z rządem miała takie zapędy. To jednak zostało zablokowane. Zobacz również: Tusk zapowiada gospodarczy nacjonalizm. Podał szczegóły

Opracowanie: Waldemar Stelmach