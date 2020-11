"Problem pedofilii jest bolesny, tak w Kościele jak i w innych środowiskach. Jest też celowo wykorzystywany do walki z Kościołem, religią, Bogiem czy chrześcijaństwem, bo choć w Kościele występuje w nie większej, a nawet mniejszej skali niż w innych środowiskach, to tylko tu jest tak mocno nagłaśniany" - stwierdził w rozmowie z Onetem minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Jak dodał, "walka z Kościołem nasila się zawsze w okolicach świąt religijnych i narodowych".

W rozmowie z Onetem Przemysław Czarnek ocenił, że mamy dziś do czynienia z próbą desakralizacji Jana Pawła II, która "jest obrzydliwa i niezwykle czytelna". Właśnie ten papież, jak przypominają władze KUL, jako pierwszy podjął zdecydowaną walkę z brakiem porządku moralnego w sferze seksualności, także w Kościele. To ten papież wydał pierwsze dokumenty realnie walczące z tymi obrzydliwymi zbrodniami. To ten papież napisał w końcu wprost w Katechizmie, że np. akty homoseksualne są sprzeczne z prawem naturalnym, wykluczają dar życia i nigdy nie mogą być zaakceptowane. Nie kluczył w tej kwestii - tłumaczył Czarnek.

Pytany o oczyszczenie się Kościoła minister przyznał, że powinno do niego dojść - nawet jeżeli będzie to bolesne. Droga do tego wiedzie także poprzez jednoznaczne zwrócenie uwagi na fakt, że przeważająca większość zbrodni pedofilii, z tych ujawnionych w Kościele w USA, Australii, ale i w Polsce, ma tło homoseksualne - stwierdził Czarnek. Jakoś ci, którzy dziś atakują Jana Pawła II, a mówią że chcą walczyć z pedofilią, nie chcą o tym rozmawiać. Dlaczego? Czy tu na pewno chodzi o walkę z pedofilią? - pytał minister edukacji i nauki.

Czarnek w rozmowie z Onetem nie chciał skomentować pojawiających się w mediach oskarżeń dot. kardynała Stanisława Dziwisza. Długoletniemu sekretarzowi Jana Pawła II wiele osób zarzuca tuszowanie przypadków pedofilii wśród duchownych. O kontrowersjach wokół Dziwisza mówił głośny reportaż TVN 24 "Don Stanislao. Druga twarz kardynała Dziwisza".

Nie znam szczegółów działań kardynała Dziwisza i dlatego nie mogę się na ten temat wypowiadać - stwierdził wymijająco Czarnek.