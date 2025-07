Wydawnictwo Naukowe PWN utraciło dostęp do danych w wyniku cyberataku na infrastrukturę informatyczną. Incydent został zgłoszony do odpowiednich organów i trwa jego wyjaśnianie. Tymczasowo PWN wstrzymało składanie nowych zamówień przez internet.

Encyklopedia PWN / Darek Delmanowicz / PAP

Wydawnictwo Naukowe PWN padło ofiarą cyberataku. Doszło do niego 21 lipca.

Atak spowodował utratę dostępu do danych osobowych oraz potencjalne naruszenie ich poufności, trwają analizy zakresu szkód.

W wyniku ataku realizacja zamówień w księgarniach internetowych PWN jest opóźniona, a nowe zamówienia tymczasowo nie są przyjmowane.

Do cyberataku na PWN doszło 21 lipca

Bogusława Trawińska z PWN przekazała, że incydent Wydawnictwo Naukowe PWN wykryło 21 lipca. Doszło do nieautoryzowanego dostępu do infrastruktury informatycznej. Incydent spowodowany był przez "bezprawne działania osób trzecich" i zgodnie z obowiązującymi przepisami został zgłoszony do właściwych organów - wskazała Trawińska.

PWN przyznaje, że doszło do "utraty dostępu do danych osobowych w niektórych systemach".

Zdarzenie mogło również skutkować naruszeniem poufności powierzonych danych osobowych; trwa analiza ewentualnego zakresu naruszenia - dodała przedstawicielka PWN.

Zaraz po zidentyfikowaniu incydentu wydawnictwo zabezpieczyło systemy, zablokowało dostęp do zaatakowanych zasobów oraz uruchomiło procedury awaryjne i dodatkowe środki ochrony. Trawińska dodała, że PWN na bieżąco współpracuje z zewnętrznymi partnerami ds. bezpieczeństwa.

Wdrażamy wszelkie niezbędne działania w celu wyjaśnienia przyczyn incydentu, ograniczenia jego potencjalnych negatywnych konsekwencji oraz eliminacji ryzyka wystąpienia podobnych incydentów w przyszłości - zadeklarowała.

Trawińska dodała, że z uwagi na charakter sprawy PWN nie udziela szczegółowych informacji na ten temat, w tym dotyczących tożsamości sprawców ani typu cyberataku.

Hacker - zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Realizacja zamówień z opóźnieniem

Na stronie księgarni internetowej PWN widnieje komunikat, w którym przekazano, że realizacja złożonych zamówień będzie odbywać się z opóźnieniem, a do czasu rozwiązania problemu nie będzie możliwe składanie nowych.

"Obecnie szacowany czas realizacji to co najmniej kilka dni roboczych" - wskazano na stronie księgarni.

Komunikaty o incydencie zamieszczono na innych portalach Grupy PWN - m.in. księgarni z e-bookami, księgarni medycznej, oraz księgarni m.in. z książkami i grami dla dzieci. Komunikat widoczny jest również na stronie firmy OSDW Azymut, która jest dystrybutorem wydawnictw Grupy PWN: Wydawnictwa Naukowego PWN oraz PZWL Wydawnictwa Lekarskiego. Strona Azymut nie działa, ale jak zaznaczono "firma dokłada starań", aby jak najszybciej przywrócić pełną dostępność usług i "zapewnić najwyższe standardy bezpieczeństwa danych".

Wydawnictwo PWN - od 1951 roku

Wydawnictwo PWN istnieje od 1951 roku. Odpowiada z opublikowanie m.in. Wielkiej encyklopedii PWN, encyklopedii tematycznych, serii wielkich słowników języka polskiego oraz słowników obcojęzycznych, we współpracy m.in. z Oxford University Press. Prowadzi jedną księgarnię stacjonarną w Krakowie oraz księgarnie internetowe, a także słownik internetowy.

W 1991 r. nastąpiła prywatyzacja wydawnictwa, a większościowym udziałowcem została międzynarodowa grupa inwestorów - Luxembourg Cambridge Holding Group. W 1997 r. wydawnictwo uzyskało status spółki akcyjnej. Później powołano grupę kapitałową spółek wydawniczych i dystrybucyjnych - Grupę PWN.

W 2022 r. spółka połączyła się z PZWL Wydawnictwem Lekarskim i Wydawnictwem Szkolnym PWN, tworząc jedną spółkę - WN PWN S.A.