Cyber Monday to okazja do zakupów dla osób, które nie lubią chodzić do sklepów i wolą kupować w internecie. Dzień ten wypada w poniedziałek po Black Friday. Kiedy w tym roku wypada Cyber Monday? Czego można wtedy oczekiwać?

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Cyber Monday wypada w pierwszy poniedziałek po Black Friday. W tym roku szał cyberzakupów wypadnie 29 listopada.

Koncepcja "cyfrowego poniedziałku" zakłada, że obok dużych sieci sklepów z promocjami ogłaszają się też mniejsze firmy, oferujące zakupy online. Często oprócz rabatów spotyka się też np. darmowe wysyłki.

Polacy przekonują się coraz bardziej do zakupów online. Według badań zleconych przez jedną z aplikacji mobilnych do zamawiania jedzenia aż 80 proc. z nas kupuje towary przez internet. Chociaż raz w tygodniu korzysta z tej możliwości co trzeci badany.

Co ciekawe, bez wyjścia z domu zakupy nieco częściej robią mężczyźni niż kobiety - dominują młodzi.

Black Friday 2021

Oficjalnie przedświąteczny sezon zakupowy zaczyna się w Black Friday. To piątek wypadający po Dniu Dziękczynienia w Stanach Zjednoczonych. W 2021 roku wypada on 26 listopada.

W trakcie "czarnego piątku" klienci mają możliwość zakupieniu wielu produktów w promocyjnych cenach. To także okazja dla sklepów stacjonarnych, by pozbyć się towaru i przygotować magazyny na nowy sezon.

W trakcie Black Friday popularnością cieszą się zwłaszcza sklepy z artykułami RTV i AGD, a także sklepy odzieżowe.



W Black Friday wielu właścicieli decyduje się wydłużyć godziny otwarcia swoich sklepów.

Cyber Monday i Black Friday. Na co uważać?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów co roku przestrzega przed udawanymi promocjami. Na czym one polegają? Niektórzy handlowcy wyraźnie podnoszą przed dniami Black Friday i Cyber Monday ceny najpopularniejszych produktów, a następnie spektakularnie je obniżają. Pamiętajmy, że takie działanie jest niedozwolone - jak podkreśla UOKiK, to nieuczciwa praktyka rynkowa. By się nie dać nabrać, warto porównać ceny produktów w internecie.



Należy także uważać, jeśli sprzedawca przekonuje, że gwarancja nie obowiązuje. To nieprawda. Może być to próba sprzedaży uszkodzonego produktu. Dlatego najbezpieczniej będzie zawsze zachować paragon i płacić kartą - taką transakcję będzie w razie potrzeby najłatwiej anulować.

Pamiętajmy także, że jeśli przeceniony przedmiot jest niewadliwy, a my chcemy go zwrócić, bo po prostu rozmyślimy, to jesteśmy zdani na dobrą wolę sklepu. Przed zakupem warto więc zapytać, czy zwroty są przyjmowane. Choć uwaga: nawet jeśli tak jest, to nie znaczy, że dostaniemy z powrotem pieniądze.



Uważajmy także na inne pułapki, np. różne ceny na metce i przy kasie - wtedy mamy prawo do niższej.



Sporo rozczarowań może nas spotkać także w związku z kupowaniem przecenionych produktów przez internet. Dlatego sprawdźmy, u kogo kupujemy i gdzie jest zarejestrowany sklep - bo to, że strona jest po polsku, jeszcze nic nie znaczy. Jeśli kupujemy w sklepie z krajów Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych, to nie powinno być problemów. Gorzej, jeśli zamawiamy np. z Azji. Wiele chińskich sklepów zaznacza w regulaminie, że jego klienci są tak naprawdę importerami towarów. W takiej sytuacji możemy natknąć się na wysokie cła. Do tego może dochodzić długa dostawa, a gdyby towar był wadliwy, to praktycznie nie mamy możliwości wymiany i dochodzenia swoich praw.