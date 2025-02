"To jeden z większych kontraktów budowlanych związanych z powstaniem infrastruktury niezbędnej do jego funkcjonowania (CPK - red.) (...) Podobnie jak poszerzenie autostrady A2, ważnej arterii łączącej Łódź i Warszawę, którą najszybciej będzie można dotrzeć na lotnisko, podróżując samochodem czy autobusem" - przekazał Klimczak w mediach społecznościowych.

Uproszczony tryb przetargowy

W komunikacie CPK wyjaśniono, że w ramach umowy poszczególne firmy i konsorcja będą mogły ubiegać się, w uproszczonym trybie przetargowym, o kontrakty na realizacje części zamówienia, które będą obejmowały prace projektowe, uzyskanie decyzji niezbędnych dla realizacji kontraktów oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie układu drogowego łączącego lotnisko CPK z siecią dróg publicznych. Podkreślono, że w ramach zawartych umów wokół lotniska wybudowanych lub przebudowanych zostanie ponad 90 km dróg.

"Umowa ramowa pozwala na określenie najważniejszych warunków planowanej inwestycji, zapewnia elastyczność i daje możliwość długofalowej współpracy, a więc gwarantuje przewidywalność, która jest kluczowa dla biznesu. Wyłonione w przetargu firmy i konsorcja to liderzy na polskim rynku budownictwa drogowego, które gwarantują wybór najlepszych rozwiązań od projektowania do realizacji" - podkreślił prezes CPK Filip Czernicki, cytowany w komunikacie spółki.

Spółka CPK przewiduje realizację zamówienia w podziale na trzy części. Pierwszą z nich ma być zaprojektowanie i budowa drogi od węzła "CPK Wschód" (bez węzła) do węzła "Baranów" na połączeniu z autostradą A2 (z węzłem). W części drugiej zrealizowana zostanie Wschodnia Obwodnica Lotniska; odcinek od skrzyżowania z Północną Obwodnicą Lotniska w rejonie miejscowości Kaski Centralne (bez skrzyżowania) do węzła "CPK Wschód" (z węzłem). Z kolei trzecia część prac została podzielona na dwa zadania - budowę Północnej Obwodnicy Lotniska oraz Zachodniej Obwodnicy Lotniska z włączeniem ich w istniejącą sieć drogową.



CPK ma kosztować ponad 130 mld zł

CPK to spółka Skarbu Państwa, powołana do przygotowania i realizacji Programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego, obejmującego budowę nowego lotniska centralnego dla Polski oraz koordynacji i realizacji inwestycji towarzyszących, w tym nowej sieci linii kolejowych, dróg ekspresowych, autostrad i pozostałej infrastruktury przesyłowej. Nadzór właścicielski nad nią sprawuje Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

W ramach Programu CPK ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane między Warszawą i Łodzią, oraz system Kolei Dużych Prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł.

Polskie Porty Lotnicze to spółka akcyjna powstała w wyniku przekształcenia z dniem 1 kwietnia 2023 r. Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze" (PPL) w jednoosobową spółkę akcyjną, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 22 lipca 2022 r. o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego.

W zasobach PPL znajduje się m.in. Lotnisko Chopina w Warszawie - największy w Polsce i jeden z większych portów lotniczych w Europie Środkowo-Wschodniej. PPL to również podmiot dominujący Grupy Kapitałowej PPL SA (GK PPL SA). Ma udziały lub akcje 16 spółek m.in. zarządzających portami lotniczymi.