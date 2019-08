Coraz więcej skarg dotyczących leczenia osób starszych wpływa do Rzecznika Praw Pacjenta. To wniosek z najnowszego - nieopublikowanego jeszcze - raportu. Liczba wszystkich sygnałów do Rzecznika od lat jest stała. To kilkadziesiąt tysięcy zgłoszeń rocznie. Do Rzecznika Praw Pacjenta coraz częściej zgłaszają się osoby starsze i ich opiekunowie.

REKLAMA