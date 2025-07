Wakacje we Francji rozpoczynają się sporych utrudnień dla podróżujących z i do tego kraju. Kontrolerzy lotów zaostrzyli protest. Odwołana została dziś większość lotów pomiędzy Paryżem a Warszawą i Krakowem.

Pasażerowie w kolejce przed stanowiskami odpraw na międzynarodowego lotniska Adolfo Suarez Madrid-Barajas podczas drugiego dnia strajku francuskich kontrolerów lotniczych / FERNANDO VILLAR / PAP/EPA

Dziś drugi dzień strajku kontrolerów lotów.

Setki połączeń lotniczych zostało odwołanych.

Odwołana została większość lotów pomiędzy Paryżem a Warszawą i Krakowem.

Wakacje ze strajkiem w tle. Premier mówi o "braniu zakładników"

Drugi dzień strajku zbiega się z zakończeniem roku szkolnego. Sytuacja na lotniskach w Paryżu będzie bardziej napięta niż wczoraj, ponieważ urząd lotnictwa cywilnego (DGAC) poprosił przewoźników o odwołanie 40 proc. lotów.

Według dyrekcji dwóch największych podparyskich portów lotniczych - Orly i Charles de Gaulle - nie odbędzie się dzisiaj co najmniej 8 z 16 lotów przewidziany w rozkładzie między Paryżem a Warszawą i 4 z 6 rejsów pomiędzy Paryżem a Krakowem.

Dyrekcja podparyskich lotnisk ostrzega, że w ciągu dnia odwoływane mogą być w ostatniej chwili dodatkowe loty. Sytuacja ma zacząć powracać do normy dopiero jutro.

Premier Francois Bayrou powiedział wczoraj, że protest jest szokujący. "Wybrać na strajk kontrolerów lotów dzień, w którym wszyscy wyjeżdżają na wakacje, to brać Francuzów na zakładników" - ocenił.

Niemal 1000 lotów odwołanych w pierwszym dniu

W pierwszym dniu strajku odwołano 933 rejsy - odloty i przyloty. Ogółem stanowiło to około 10 proc. wszystkich zaplanowanych lotów, ale sytuacja różniła się w zależności od lotniska. Strajk najbardziej dotknął Niceę, trzecie co do wielkości lotnisko w kraju, gdzie odwołano połowę rejsów.

Na paryskim lotnisku Charles-de-Gaulle, które w sezonie letnim obsługuje codziennie ok. 350 tys. osób, odwołano w czwartek 25 proc. lotów.

Strajk ogłosiły dwa związki zawodowe kontrolerów, domagających się poprawy warunków i organizacji pracy.