W lipcu działalność Kościoła katolickiego pozytywnie ocenia 48 proc. badanych, a blisko dwie piąte - 38 proc. ją krytykuje - wynika z sondażu CBOS.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Jak podaje CBOS, oceny Kościoła katolickiego pogorszyły się w lipcu. Odsetek osób pozytywnie go oceniających zmalał o 5 punktów procentowych, natomiast o 4 punkty wzrósł odsetek ankietowanych, którzy go krytykują.



Pozytywnie o Kościele częściej niż przeciętnie wypowiadają się ludzie bardziej zaangażowani w praktyki religijne, zwłaszcza uczestniczący w nich kilkakrotnie w tygodniu, a także deklarujący prawicowe poglądy polityczne i zamiar głosowania w wyborach parlamentarnych na PiS. Częściej są to również starsi respondenci (mający 55 lat i więcej), najsłabiej wykształceni i mieszkający na wsi.



Natomiast głosy krytyki przeważają wśród osób nieuczestniczących w praktykach religijnych lub robiących to sporadycznie, identyfikujących się z lewicą lub politycznym centrum, mających wyższe wykształcenie, mieszkańców średnich i największych miast oraz badanych w wieku 25-44 lat. Wyraźną przewagę ocen złych nad dobrymi obserwujemy ponadto w elektoratach: Wiosny, Platformy Obywatelskiej i PSL.