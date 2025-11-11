Zbigniew Ziobro zaproponował Prokuraturze Krajowej przesłuchanie go w Brukseli lub na Węgrzech oraz zadeklarował, że stawi się na nim, by usłyszeć zarzuty. Pełnomocnik byłego ministra sprawiedliwości mec. Bartosz Lewandowski potwierdził doniesienia "Rzeczpospolitej" w tej sprawie. Poseł PiS złożył taką propozycję prokuraturze, ponieważ pozwoliłoby mu to uniknąć tymczasowego aresztowania.

Zbigniew Ziobro / Wojciech Olkuśnik / East News

Sejm uchylił immunitet Zbigniewowi Ziobrze w związku z 26 zarzutami dotyczącymi Funduszu Sprawiedliwości.

Ziobro może być przesłuchany za granicą, np. w polskim konsulacie w Belgii lub na Węgrzech, gdzie mieszka od dłuższego czasu. Taką propozycję złożył.

Główne zarzuty wobec posła PiS dotyczą ustawiania konkursów na dotacje i nielegalnego przekazania 25 mln zł na zakup oprogramowania Pegasus.

Więcej aktualnych informacji na RMF24.pl

Sejm uchylił w piątek immunitet byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze w odniesieniu do 26 zarzutów, które chce mu postawić Prokuratura Krajowa w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości. Sejm wyraził także zgodę na zatrzymanie i ewentualne tymczasowe aresztowanie posła PiS, który - jak zadeklarował mec. Lewandowski - aktualnie przebywa w Budapeszcie. Wykonanie postanowienia o zatrzymaniu powierzono funkcjonariuszom ABW.

Propozycja Ziobry

Zaproponowaliśmy, żeby Zbigniew Ziobro został przesłuchany w drodze pomocy urzędu konsularnego, albo w drodze pomocy międzynarodowej, czyli przeprowadzenia takich czynności na odległość - przekazał "Rz" mec. Bartosz Lewandowski, adwokat Zbigniewa Ziobry. Potem powierdził te doniesienia Polskiej Agencji Prasowej.

Pan minister może stawić się w umówionym miejscu i terminie, bowiem Polska nie jest już od długiego czasu miejscem jego stałego zamieszkania - dodał mecenas.

Dwa adresy do korespondencji

Jak podała we wtorek "Rz", prokuratura dysponuje dwoma zagranicznymi adresami do korespondencji do Zbigniewa Ziobry - w Belgii i na Węgrzech. Pierwszy adres znajduje się w Brukseli, gdzie od ponad roku Ziobro mieszka wraz z rodziną, odkąd jego żona Partycja Kotecka-Ziobro rozpoczęła pracę w Parlamencie Europejskim. Mec. Lewandowski nie podał adresu na Węgrzech, ale zapewnił dziennik, że prokuratura go zna.

Przyjęcie pierwszej propozycji, czyli przesłuchanie w urzędzie konsularnym, oznaczałoby, że Ziobro miałby stawić się w polskim konsulacie - na Węgrzech lub w Belgii i tam zostać przesłuchany przez konsula lub osobę przez niego upoważnioną, mającą stopień konsularny lub dyplomatyczny.

Natomiast przesłuchanie w ramach międzynarodowej pomocy prawnej, oznacza przeprowadzenie tej czynności przez sąd lub prokuratura państwa obcego, na podstawie wniosku przesłanego przez polski sąd lub prokuratora.

Uniknąć aresztowania

Według "Rz" Ziobro złożył taką propozycję prokuraturze, ponieważ pozwoliłoby mu to uniknąć tymczasowego aresztowania, o które może wystąpić do sądu prokuratura, jeśli uzna, że były minister ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości.

Mec. Lewandowski zapewnił, że "nie ma mowy o ukrywaniu się", ponieważ prokuratura jest poinformowana o aktualnym miejscu pobytu Ziobry, a "centrum spraw życiowych" polityka od długiego czasu jest poza Polską.

Jak zwrócił uwagę dziennik, zastosowanie przez sąd tymczasowego aresztowania wobec Ziobry, umożliwiłoby także wydanie za nim Europejskiego Nakazu Aresztowania lub międzynarodowego listu gończego.

Zarzuty wobec Ziobry

Istotą zarzutów Prokuratury Krajowej wobec Ziobry jest "ustawianie" konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości. Ziobro miał według śledczych działać w celu uzyskania korzyści majątkowych dla innych osób oraz korzyści osobistych i politycznych dla siebie.

Wśród zarzutów prokuratury wobec znalazło się m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz zdecydowanie o nielegalnym przekazaniu z Funduszu Sprawiedliwości 25 mln zł dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego na zakup oprogramowania Pegasus.



