Czeka nas pochmurny, burzowy i wietrzny weekend - wynika z prognozy pogody Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Miejscami mogą również wystąpić przejaśnienia. Polska będzie jednak pod względem meteorologicznym mocno podzielona, bo pojawią się także rejony, gdzie prognozowane są opady śniegu. Termometry pokażą maksymalnie 11 stopni Celsjusza.

Zdjęcie ilustracyjne / Pexels

W sobotę zachmurzenie będzie duże. Synoptycy z IMGW zapowiadają jednak większe przejaśnienia. Miejscami mogą wystąpić opady deszczu, na północnym wschodzie i w miejscowościach podgórskich deszczu ze śniegiem. W górach zapowiadane są opady śniegu.

"Po południu i wieczorem na północnym zachodzie możliwe burze" - czytamy w prognozie. W górach przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie do 5 cm.

Termometry pokażą od 5 st. C na północnym wschodzie i w Kotlinie Kłodzkiej, około 8 st. C w centrum i nad morzem do 11 st. C na Śląsku i w Małopolsce.

Wiatr będzie umiarkowany, nad morzem dość silny, w całym kraju porywisty, południowo-zachodni. "Porywy wiatru do 70 km/h nad morzem i w miejscowościach podgórskich oraz do 90 km/h wysoko w górach" - zapowiadają synoptycy.



Prognoza pogody na noc z soboty na niedzielę

W nocy oprócz dużego zachmurzenia miejscami mogą wystąpić także przelotne opady deszczu. Na północy kraju i w miejscowościach podgórskich prognozowane są także deszczu ze śniegiem, wysoko w górach opady śniegu. Na północnym zachodzie synoptycy zapowiadają burze.

Temperatura minimalna wyniesie od 0 st. C, 1 st. C nad morzem, na Pomorzu i w miejscowościach podgórskich do 4 st. C na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu.

Porywy wiatru będą wynosiły przeważnie do 60 km/h, na północy kraju i w miejscowościach podgórskich do 70 km/h, wysoko w górach do 100 km/h.



Jaka pogoda będzie w niedzielę?

W niedzielę zapowiadane jest duże zachmurzenie. IMGW wskazuje jednak, że w centrum i na południu kraju możliwe są większe przejaśnienia. Na Pojezierzu Pomorskim i na Kaszubach oraz w miejscowościach podgórskich będzie padał deszcz ze śniegiem lub krupa śnieżna. W pozostałej części kraju miejscami mogą wystąpić opady deszczu. Wysoko w górach natomiast opady śniegu. Na południu Lubelszczyzny oraz na Podkarpaciu po południu możliwe burze.

"Temperatura maksymalna od 4 st. C, 5 st. C nad samym morzem i w miejscowościach podgórskich, około 6 st. C, 7 st. C na przeważającym obszarze do 9 st. C na południu kraju" - zapowiadają synoptycy.

Wiatr będzie umiarkowany, nad morzem dość silny, zachodni i południowo-zachodni. Porywy wiatru wyniosą maksymalnie 65 km/h.