Apel strażaków

W związku z prognozowanymi burzami i dynamicznie zmieniającymi się warunkami atmosferycznymi, strażacy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności.

Zalecają unikanie parkowania pojazdów pod drzewami oraz zabezpieczenie luźnych przedmiotów na posesjach, aby zapobiec ewentualnym szkodom i zagrożeniom.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę alerty pierwszego i drugiego stopnia przed burzami dla połowy kraju.

Prognoza pogody na 3 i 4 maja: Burze, opady i duże wahania temperatur

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w najbliższy weekend Polska znajdzie się pod wpływem zatoki niżu znad północnej Finlandii. Przez kraj będzie przebiegał chłodny front atmosferyczny, oddzielający ciepłe masy powietrza na południu od chłodniejszych na północy. Przyniesie to dynamiczną i zróżnicowaną pogodę.

Sobota, 3 maja

W sobotę na północy kraju przewidywane jest umiarkowane i duże zachmurzenie, ale bez opadów. Na pozostałym obszarze pojawią się przelotne opady deszczu oraz burze, a na południu lokalnie możliwy grad. W czasie burz suma opadów w centralnej Polsce może sięgnąć 20 mm, a na południu nawet 35 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 16°C na północy, przez około 23°C w centrum, do 28°C na południu kraju. Chłodniej będzie nad morzem - tam termometry wskażą około 13°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z zachodu. W czasie burz porywy mogą osiągać do 75 km/h, a na południu lokalnie nawet do 90 km/h. Wysoko w górach wiatr w porywach do 75 km/h.

W Warszawie w sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu spodziewane są zwłaszcza w pierwszej części dnia. Temperatura maksymalna wyniesie około 21°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków zachodnich, wieczorem zmienny.

W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami pojawią się opady deszczu, w centrum, na południu i wschodzie o natężeniu umiarkowanym. Na południu kraju miejscami możliwe burze, lokalnie z gradem.

Niedziela, 4 maja

W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu prognozowane są zwłaszcza na południu, wschodzie i północy kraju. Na południowym wschodzie miejscami możliwe burze z opadami do 25 mm, lokalnie z gradem, szczególnie na Podkarpaciu.

Temperatura maksymalna wyniesie od 13°C na północy, przez około 16°C w centrum, do 21°C na południowym wschodzie. Nad morzem chłodniej - około 11°C. Wiatr przeważnie umiarkowany, w porywach do 55 km/h, na wybrzeżu do 65 km/h, z kierunków zachodnich i północno-zachodnich. W czasie burz porywy do 75 km/h. Wysoko w górach porywy do 70 km/h.