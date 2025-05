Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Niewykluczone, że spadnie też grad.

Znów będzie niebezpiecznie. IMGW wydał żółte i pomarańczowe alerty / Shutterstock

W piątek straż pożarna w całej Polsce odnotowała 305 zgłoszeń związanych z niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Silny wiatr i intensywne opady deszczu sprawiły, że służby musiały interweniować w kilku regionach kraju. Najwięcej pracy strażacy mieli w województwie warmińsko-mazurskim.

Także w sobotę może być niebezpiecznie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Trudne warunki mają być w pasie od centralnej po południową część kraju.

Alerty drugiego stopnia

Ostrzeżenia drugiego stopnia wydano dla woj.: dolnośląskiego (za wyjątkiem powiatu głogowskiego), opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego, wielkopolskiego (powiaty kępiński i ostrzeszowski), a także południowej części woj. łódzkiego i lubelskiego.

W tych miejscach prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad.

Alerty drugiego stopnia będą obowiązywały od soboty od godz. 11 do północy.

Alerty IMGW / IMGW

Alerty pierwszego stopnia

Ostrzeżeniem pierwszego stopnia objęte są: woj. lubelskie (za wyjątkiem południowej części) łódzkie (za wyjątkiem północnych powiatów), a także południowa połowa województw: lubuskiego, wielkopolskiego (za wyjątkiem powiatów kępińskiego i ostrzeszowskiego) i mazowieckiego.

W tych miejscach prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do około 25 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Lokalnie grad.

Alerty pierwszego stopnia będą obowiązywały od soboty od godz. 11 do północy.

Prognoza pogody na sobotę, 3 maja

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w najbliższy weekend Polska znajdzie się pod wpływem zatoki niżu znad północnej Finlandii. Przez kraj będzie przebiegał chłodny front atmosferyczny, oddzielający ciepłe masy powietrza na południu od chłodniejszych na północy. Przyniesie to dynamiczną i zróżnicowaną pogodę.

W sobotę na północy kraju przewidywane jest umiarkowane i duże zachmurzenie, ale bez opadów. Na pozostałym obszarze pojawią się przelotne opady deszczu oraz burze, a na południu lokalnie możliwy grad. W czasie burz suma opadów w centralnej Polsce może sięgnąć 20 mm, a na południu nawet 35 mm.

Temperatura maksymalna wyniesie od 16°C na północy, przez około 23°C w centrum, do 28°C na południu kraju. Chłodniej będzie nad morzem - tam termometry wskażą około 13°C.

Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z zachodu. W czasie burz porywy mogą osiągać do 75 km/h, a na południu lokalnie nawet do 90 km/h. Wysoko w górach wiatr w porywach do 75 km/h.

W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami pojawią się opady deszczu, w centrum, na południu i wschodzie o natężeniu umiarkowanym. Na południu kraju miejscami możliwe burze, lokalnie z gradem.

Prognoza pogody na niedzielę, 4 maja

W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu prognozowane są zwłaszcza na południu, wschodzie i północy kraju. Na południowym wschodzie miejscami możliwe burze z opadami do 25 mm, lokalnie z gradem, szczególnie na Podkarpaciu.

Temperatura maksymalna wyniesie od 13°C na północy, przez około 16°C w centrum, do 21°C na południowym wschodzie. Nad morzem chłodniej - około 11°C.

Wiatr przeważnie umiarkowany, w porywach do 55 km/h, na wybrzeżu do 65 km/h, z kierunków zachodnich i północno-zachodnich. W czasie burz porywy do 75 km/h. Wysoko w górach porywy do 70 km/h.