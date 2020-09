Podczas tegorocznego Kongresu Profesjonalistów PR w Rzeszowie przedstawiciele branży PR wspierali Agnieszkę Bednarczyk, która ma poważne problemy po wypadku samochodowym. Bednarczyk jest od ponad 10 lat jest członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations i powszechnie znaną postacią w branży PR w Polsce.

Wideo youtube

W latach 90. Agnieszka Bednarczyk pracowała jako specjalistka ds. promocji w RMF FM Częstochowa. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia w ubiegłym roku stała się ofiarą nieszczęśliwego wypadku. Pijany kierowca jadąc z nadmierną prędkością uderzył w zaparkowane auto należące Agnieszki. Na nieszczęście, Agnieszka stała tuż przy nim. Sprawca zbiegł z miejsca wypadku. Poszkodowana w wyniku uderzeniu doznała bardzo poważnych obrażeń, m.in. wieloodłamowe złamania z przemieszczeniem kości promieniowych i uszkodzeniem nerwów obu rąk, uszkodzone prawe kolano. Najbardziej ucierpiała jednak głowa. Bardzo mocna uszkodzona została twarz Agnieszki - lekarze stwierdzili bardzo wiele złamań, pęknięć i przesunięć odłamków kości od pękniętej podstawy czaszki, poprzez oczodoły, nos, kości jarzmowe, krtań, aż po kość gnykową gardła.

Na swoim profilu w mediach społecznościowych pisała: Moi Drodzy Przyjaciele, choć to jest prawdziwy cud, to ja żyję. [...] Nie miałam zbyt wielkich szans, ale przeżyłam. [...] Dostałam drugie życie. Dla mnie znaczy to, że mam na tym świecie jeszcze coś do zrobienia. [...] Dziękuję za każdą pomóc i wsparcie okazane, i planowane przez moich najbliższych oraz przyjaciół o wielkim sercu. Mam nadzieję, że już teraz wszystko dobrze się ułoży i wrócę do normalnego życia, które jest naprawdę wielkim cudem. I za to jestem ogromnie wdzięczna.

W czasie 20. Kongresu Profesjonalistów PR w Rzeszowie odbyła się aukcja dzieł sztuki, z której całkowity dochód został przekazany na konto fundacji Auxilia, wspierającej Agnieszkę. Zebrano kilkanaście tysięcy złotych. Profesjonalni PR-owcy zaoferowali swoje porady i konsultacje dla uczestników Kongresu, którzy wsparli finansowo akcję pomocy Agnieszce.

Jej przyjaciele i znajomi z branży PR podkreślają, że Agnieszka jest bardzo pozytywną, pełną energii, zawsze uśmiechniętą oraz aktywną zawodowo i społecznie osobą. Prywatnie uwielbia tańczyć i jest instruktorem tańca. Lekarze nie ukrywali, że tylko dzięki osiągniętej w wyniku regularnych treningów tanecznej sprawności, jej kręgosłup wytrzymał uderzenie samochodu. Dalsze leczenie i rehabilitacja wymagają od Agnieszki ogromnego zaangażowania, systematycznej pracy i determinacji. Lekarze od początku nie pozostawiali złudzeń - powrotu do pełnej sprawności nie będzie. Teraz lekarze i fizjoterapeuci są pod wrażeniem zaangażowania i postępów rehabilitacji. Przed nią jeszcze bardzo długi okres leczenia, mnóstwo niezbędnej wielotorowej, kosztownej rehabilitacji. Agnieszka Bednarczyk walczy i mówi, że traktuje to jak najważniejszy w życiu projekt - projekt pod nazwą "Swoje Życie".