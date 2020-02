Rzeszowcy policjanci zatrzymali cztery osoby w związku z bójką pseudokibiców w pobliżu galerii handlowej Millenium Hall. We wtorkowym starciu uczestniczyło ok. 50 osób.

Zdj. ilustracyjne / Jacek Skóra / Archiwum RMF FM

Jak podaje rzeszowska policja, we wtorek po godz. 20 doszło do bójki pomiędzy pseudokibicami Resovii Rzeszów i Stali Rzeszów. Zajście trwało kilka minut, a jego uczestnicy rozbiegli się.



W czwartek policjanci zatrzymali 20-latka podejrzewanego o udział w zdarzeniu. Mieszkaniec gminy Boguchwała usłyszał zarzuty udziału w bójce o charakterze chuligańskim. Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie zdecyduje o zastosowaniu wobec niego środków zapobiegawczych.



Dziś policjanci zatrzymali kolejne trzy osoby. Mężczyźni mają 21, 25 i 32 lata. Wszyscy usłyszą zarzuty udziału w bójce lub pobiciu. Grozi im do 3 lat pozbawienia wolności.

Policja zapowiada identyfikację i sukcesywne zatrzymywanie kolejnych uczestników starcia.





