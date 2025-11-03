Po weekendowej awarii BLIK-a w poniedziałek znów pojawiły się utrudnienia w korzystaniu z tej popularnej metody płatności. Z oficjalnego komunikatu wynika, że ponownie doszło do ataku DDoS.

  • W poniedziałek po południu wystąpiły utrudnienia w korzystaniu z BLIK-a. 
  • Operator systemu przekazał, że doszło do ataku DDoS. To już kolejna taka sytuacja w ostatnich dniach. 
  • Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.

Zobacz również:

"Odnotowujemy czasowe problemy z funkcjami BLIKA. Pracujemy nad tym, aby usługa działała bez zakłóceń. O wszelkich zmianach w tym zakresie będziemy informować na bieżąco" - taki komunikat można zobaczyć po wejściu na stronę blik.com. W mediach społecznościowych sprawę opisano nieco szerzej. 

"Obecnie obserwujemy zewnętrzny atak typu DDoS, który może powodować czasowe problemy z realizacją płatności BLIKIEM. Trwają prace nad przywróceniem płynności działania" - wyjaśnia Polski Standard Płatności - operator systemu. 

To już kolejny w ostatnich dniach atak DDoS na BLIK. Poprzednio z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w sobotę. Atak DDoS polega na zasypaniu serwera ogromną ilością zapytań, by doprowadzić do przeciążenia.

Zobacz również:

Atak hakerski na popularne biuro podróży. Wyciekły dane części klientów

Dlaczego Polacy kochają płacenie BLIK-iem?

Płatności BLIK-iem są proste i wygodne, dlatego cieszą się dużą popularnością wśród Polaków.  "Podajesz kod BLIK i zatwierdzasz transakcję PIN-em w aplikacji bankowej. Nie musisz logować się do bankowości internetowej, przepisywać haseł SMS lub danych karty płatniczej. Wszystko, czego potrzebujesz, to telefon z aplikacją mobilną Twojego banku" - czytamy w serwisie blik.com.

BLIK pozwala też w łatwy sposób przesyłać pieniądze na numer telefonu. Możemy go również używać przy wypłacaniu gotówki z bankomatów. 

BLIK to powszechny standard płatności mobilnych. Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności. Udziałowcami spółki są: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard. W ubiegłym roku wykonano 2,4 mld transakcji za pomocą systemu na ponad 347,3 mld zł.

Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.

Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.

Zobacz również:

BLIK znów zaatakowany. Jest komunikat