Gdyńska policja opublikowała wizerunek dwóch osób, które mogą mieć związek ze sprawami oszustwa i przywłaszczenia. Ci, którym udałoby się rozpoznać poszukiwanych, proszeni są o kontakt ze stróżami prawa.

Gdyńska policja opublikowała wizerunki dwóch osób poszukiwanych w związku z oszustwami (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Do obu sytuacji doszło już kilka miesięcy temu, w czerwcu i lipcu tego roku. Nie udało się ustalić tożsamości poszukiwanych, więc policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc.

Mężczyzna widoczny na poniższym zdjęciu może mieć związek z oszustwem, do którego doszło 10 czerwca 2025 roku.

Poszukiwany ma około 40 lat. W dniu zdarzenia miał na sobie czarną bluzę z kapturem, czerwoną czapkę z daszkiem (z napisem "NY"), czarne spodnie dresowe, czerwone buty sportowe, czarny plecak i okulary przeciwsłoneczne.

Mężczyzna skontaktował się z pokrzywdzoną telefonicznie, przedstawił się za pracownika banku. Wyłudził od niej BLIK, po czym wypłacił 1500 zł z bankomatu przy ul. Rzgowskiej w Łodzi.

Poszukiwany mężczyzna / KMP w Gdyni / Policja

Kobieta, której szuka policja, może mieć związek z przywłaszczeniem mienia wartego 1300 zł, do którego doszło 23 lipca 2025 roku przy ul. Górskiego w Gdyni. Ma około 30-35 lat, ciemne włosy do ramion.

W dniu zdarzenia miała na sobie niebieską jeansową kurtkę, długą, białą spódnicę w niebieskie kropki, sandały, ciemną czapkę z daszkiem i ciemną torbę.

Poszukiwana kobieta / KMP w Gdyni / Policja

Wszystkie osoby, które rozpoznają mężczyznę i kobietę z monitoringu lub mają informacje na ich temat, proszone są o kontakt z Komisariatem Policji w Gdyni - Redłowie pod nr tel. 47-74-21-255 (dyżurny komisariatu) lub na numer alarmowy 112.