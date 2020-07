Na pięć lat bezwzględnego więzienia Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp. skazał małżonków za psychiczne i fizyczne znęcanie się nad czworgiem dzieci, dla których byli rodziną zastępczą. To już drugi wyrok w tej sprawie. Dzieci miały od 6 do 12 lat.

Koszmar trwał przez cztery lata / Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Przed założeniem rodziny zastępczej mężczyzna był księdzem, a kobieta opuściła zakon przed złożeniem ślubów.

Zdaniem ostrowskiej prokuratury para od 2009 do 2013 roku znęcała się psychicznie i fizycznie nad dziećmi. Bili dzieci tłuczkiem od mięsa po głowie, przywiązywali do krzeseł, straszyli wywiezieniem do lasu, w nocy krępowali ich ciała rajstopami, żeby nie mogły się ruszać, kazali godzinami klęczeć w kącie z podniesionymi do góry rękami i głodzili.



U dwójki dzieci spowodowali trwałe uszkodzenia ciała w postaci blizn - informował ówczesny rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. Janusz Walczak.



Sprawa wyszła na jaw jesienią 2013 roku. Jedno z dzieci wyznało w szkole, że boi się wracać do domu w obawie przed karami.



Dyrekcja szkoły natychmiast powiadomiła policję i pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp. Dzieci przekazano pod opiekę do innej rodziny zastępczej i domu opiekuńczego w Kaliszu.



Procesy toczyły się za zamkniętymi drzwiami z uwagi na dobro małoletnich.



Pierwszy wyrok zapadł w październiku 2015 roku. Sąd skazał wówczas małżonków G. na pięć lat bezwzględnego więzienia oraz 15-letni zakaz pracy z dzieci i pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Oskarżeni złożyli apelację do kaliskiego Sądu Okręgowego.



Z powodów formalnych wyrok został uchylony i sprawa wróciła do ponownego rozpatrzenia.



Pod koniec czerwca Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp. ogłosił wyrok - taki sam jak za pierwszym razem. Wyrok nie jest prawomocny.